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Gençlerin kasık ağrısı femur başı hasarına işaret edebilir

Op. Dr. Onur Gök uyarıyor: gençlerde kasık ve uyluk ağrıları, femur başı avasküler nekrozun habercisi olabilir; erken ortopedi muayenesi önem taşıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gençlerin kasık ağrısı femur başı hasarına işaret edebilir

Gençlerde kasık ve uyluk ağrıları ihmal edilmemeli

Op. Dr. Onur Gök, kalça bölgesinde ortaya çıkan ağrıların özellikle genç hastalarda görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzman, söz konusu yakınmaların femur başı avasküler nekroz gibi ilerleyici bir duruma işaret edebileceğini ve erken tanının tedavi başarısı için kritik olduğunu vurguluyor.

Femur başının yapısal özellikleri:

Femur başı, uyluk kemiğinin kalça eklemine katılan en üst bölümüdür. Bu bölge diğer kemiklere göre daha sınırlı bir kanlanmaya sahiptir; bu nedenle kan akımındaki bozulmalar veya damar hasarı, doku beslenmesini olumsuz etkileyerek hücresel ölüme yol açabilir. Bu mekanizma, avasküler nekroz adı verilen tabloyu oluşturur ve zamanla kalça ekleminde yapısal bozulma ve kireçlenmeye neden olabilir.

Risk faktörleri ve gençlerde artan görülme:

Op. Dr. Onur Gök, hastalığın birden fazla nedenle ortaya çıkabileceğini aktarıyor. Öne çıkan faktörler arasında travmalar, bazı metabolik hastalıklar, yoğun alkol kullanımı ile uzun süreli veya yüksek dozlu kortizon tedavileri bulunuyor. Ayrıca son dönemde COVID döneminde uygulanan kortizon kullanımlarının da hastalık sıklığını artırdığı gözlemleniyor. Uzman, özellikle genç yaş grubunda kasık bölgesinden başlayan ve uyluğa yayılan ağrıların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Belirtiler, erken değerlendirme ve tedavi:

Hastalığın ilk belirtileri genellikle kasıkta başlayan ve uyluğa yayılan ağrılar şeklindedir; bu şikâyetler zamanla hareket kısıtlılığı ve eklem ağrısına dönüşebilir. Erken tanı konulduğunda uygulanan müdahaleler, kalça eklemindeki ilerleyici hasarın ve kalça kireçlenmesinin önüne geçebilir. Op. Dr. Onur Gök, bu tür yakınmalarda mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmasını öneriyor; uygun tetkik ve takip ile hastalığın ilerlemesi engellenebilir ve farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. ONUR GÖK, FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZ...

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. ONUR GÖK, FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZ HASTALIĞINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ. ÖZELLİKLE GENÇ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKAN KASIK VE UYLUK AĞRILARININ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN GÖK, HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ HALİNDE KALÇA EKLEMİNDEKİ İLERLEYİCİ HASARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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