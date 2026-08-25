Başkomiser numarasıyla 13,5 milyon liralık dolandırıcılık: 3 kişi tutuklandı

Operasyon ve olayın ayrıntıları:

Antalya'da yaşayan A.L. isimli vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturmada, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan telefon aramalarında şüphelilerin kendilerini başkomiser olarak tanıttığı ve A.L.'in kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde korkutulduğu belirtildi. Baskı ve yönlendirme sonucu mağdurun elindeki ziynet eşyası ve parasını şüphelilere teslim ettiği bildirildi.

Mağdurun beyanına göre teslim edilen değerlerin toplamı 13 milyon 500 bin TL olarak kayda geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri araştırma sonucunda şüphelilerin kimlik tespitini yaptı ve yakalama çalışması başlattı.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Polisin planlı çalışması çerçevesinde Antalya merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonucunda sevk edilenlerden 3 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada soruşturmanın ve suçla mücadelenin yasaların verdiği yetkiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Soruşturma savcılık denetiminde devam ederken, olayda mağdurun verdiği ifadeler ve ele geçirilen delillerin ayrıntılı incelenmesiyle dosyanın genişletilebileceği kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDA YAPILAN ARAMA