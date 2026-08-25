Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için seferberlik

arama kurtarma çalışması sürüyor:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için saha çalışmaları devam ediyor. 79 yaşındaki Hasan Cihan, Sazlı altı mevkiindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

kayıpla ilgili bilgiler:

Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kişinin son görüldüğü bölge olarak bildirilen Sazlı altı mevkii ve çevresi, ekiplerin odak noktası oldu.

saha çalışması ve destek ekipleri:

Aramalar, Sazlı köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri katılıyor; ekipler arazide tarama yaparken, yerel gönüllüler ve yakın çevre de bilgi paylaşımında bulunuyor.

Yetkililer, bölgedeki aramaların sürdüğünü ve vatandaşları görgüye dayalı herhangi bir bilgi halinde jandarmaya bildirmeleri konusunda uyarıyor. Arama çalışmalarının seyrine göre ekip sayısı ve tarama yöntemleri ihtiyaç doğrultusunda şekillendiriliyor.

HASAN CİHAN