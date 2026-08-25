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Altıntaş'ta köy okullarında güvenli eğitim için kapsamlı tadilat çalışması

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, köy okullarındaki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi; amaç yeni eğitim-öğretim yılına hazır olmak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Altıntaş'ta köy okullarında güvenli eğitim için kapsamlı tadilat çalışması

Altıntaş'ta köy okullarında tadilat çalışmaları devam ediyor

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, ilçe köylerindeki eğitim ortamlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla sürdürülen tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında proje kapsamı ve yürütülen işler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İnceleme yapılan okullar:

Sinan, çalışmaları yerinde görmek için Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır İlköğretim Ortaokulu, Gökçeler İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Yolçatı İlkokulu, Beşkarış Şehit Mehmet Genç İlkokulu ve Yalınsaray İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Her okulda yürütülen bakım ve onarım işlerinin son durumu yetkililerce aktarıldı.

Çalışmaların hedefi ve önemi:

Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla öğrencilerin daha güvenli, modern ve uygun eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Yerinde yapılan incelemelerin, eksiklerin hızlıca giderilmesi ve çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

ALTINTAŞ’TA KÖY OKULLARINDA TADİLAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ALTINTAŞ’TA KÖY OKULLARINDA TADİLAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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