Zeytin gölgesinde pandomim: Ayvalık'ta ev bahçesi sahneye dönüştü

Ayvalık'ta bahçe sahnesi kuruldu:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geleneksel tiyatro salonlarının dışına taşan bir gösteri, izleyicilere samimi ve unutulmaz anlar yaşattı. 10 Ekim'de Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bir evin verandası sahneye, bahçedeki zeytin ağacının gölgesi ise açık hava salonuna dönüştü.

Sanatçılar Şule Gürbüz ve Serhat Gündoğdu tarafından sergilenen performans, sözsüz anlatımın pandomim ile müziğin iç içe geçtiği bir deneyim sundu. Gösteri ücretsiz olarak düzenlendi ve mahalle sakinleri ile çevre ilçelerden gelen izleyiciler zeytin ağacının gölgesinde yerlerini aldı.

Gösterinin yapısı ve izleyici deneyimi:

"Bir Bipoların Manik Epikrizi-Adını Sen Koy" adlı eser, pandomimin beden dili ve mimiklerle kurduğu anlatımı piyano ve keman ezgileriyle bütünleştirdi. Sözlerin yokluğunda müzik ve hareketin evrensel dili ön plana çıktı; kimi anlar hüzünlendirdi, kimi anlar düşündürdü.

Performans sırasında sanatçılar ile seyirciler arasındaki mesafe azaldı; bir evin bahçesinde gerçekleşen gösteri, profesyonel sahnelerin teknik gereksinimlerine gerek kalmadan yoğun bir etkileşim imkânı yarattı. İzleyiciler gösteriyi yakın mesafeden takip ederek oyuncuların beden dilindeki incelikleri yakından deneyimlediler.

Sanatçıların geçmişi ve projeye bakışları:

Şule Gürbüz, pandomimle 17 yaşında tanıştığını ve yaklaşık 20 yıl boyunca yurt dışındaki hastanelerde palyaço doktor olarak çalıştığını belirtti. Gürbüz, pandomimin kendisine erken yaşta kapılar açtığını, kelimelere ihtiyaç duymadan insanların hayal dünyasına dokunabilmenin değerli olduğunu vurguladı.

Gürbüz, evinin bahçesinde göstermeyi tercih etmelerinin nedenini, sanatın belirli mekânlarla sınırlanmaması gerektiğine inanmalarına bağladı ve komşuların, çevredeki sanatseverlerin uzaklara gitmeden etkinliğe katılabilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Projeyi gerçek tiyatro sahnelerine, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve uluslararası platformlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Serhat Gündoğdu ise müzisyen, eğitmen ve yaşam koçu kimliğiyle uzun yılların birikimini performans sanatına taşımak istediğini anlattı. Gündoğdu, esere kesin bir isim koymak yerine izleyicilerin de adlandırmaya ortak olmasını istediklerini belirtti ve üniversite yıllarında "Tatavla’nın Adayı" adıyla düzenlediği ev konserlerinin bu çalışmanın altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Ayvalık kültürüne katılan yeni bir renk:

Bu gösteri, Ayvalık'ta sanatın erişilebilirliği konusunda güçlü bir örnek teşkil etti. Zeytin ağacının gölgesi altında yapılan buluşma, yüksek bütçeler ve büyük sahneler olmadan da derin duygusal etkiler yaratılabileceğini gösterdi. Etkinlik, Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına samimi bir renk kattı ve yerel izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Sanatçılar, benzer etkinlikleri tekrarlayarak pandomim ve müziğin birleştiği bu formatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor. Bu deneyim, sanatın fiziksel mekânlardan bağımsız olarak insanlara ulaşma gücünü yeniden hatırlattı.

AYVALIK İLÇESİNDE, BİR EVİN BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SIRA DIŞI SANAT GÖSTERİSİ, İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.