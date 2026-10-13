Zeytin unu projesiyle üreticiye yeni katma değer kapısı açıldı

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te yürüttüğü çalışmada zeytin meyve ve çekirdek bileşenlerini özel kurutma ve öğütme süreçleriyle değerlendirerek zeytin unu üretmeyi amaçladığını açıkladı. Projenin öncelikli hedefleri arasında üreticinin emeğine katma değer kazandırmak, zeytin için yeni pazar olanakları yaratmak ve olası gıda krizlerine karşı yerel kaynaklardan alternatifler geliştirmek bulunuyor.

Firma, ADÜ Teknokent bünyesinde sağlık, çevre, tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirilen 18 spesifik patent çalışması tecrübesiyle zeytin ürününü gıda teknolojisi uygulamalarına taşımayı hedefliyor. Bu yaklaşım, hem üretici geliri hem de ürünün sürdürülebilir değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Uygulama alanları ve ürün geliştirme çalışmaları:

Proje kapsamında zeytin ununun ekmek, kraker, grissini, bisküvi ve tuzlu hamur işleri gibi unlu mamullerde uygun kullanım oranlarıyla değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca çorba karışımları, hazır kuru gıda karışımları, soslar ve çeşitli yemek formülasyonları da öngörülen uygulama alanları arasında yer alıyor.

HBX Ar-Ge Academy kurucusu Hakan Başlık, zeytinin farklı ürünlerde kullanımıyla üreticinin gelirinin desteklenebileceğini belirtiyor. Başlık, zeytine alternatif pazarlar açmanın üreticinin risklerini azaltacağını ve ürünün değerini artıracağını vurguluyor.

Çalışmalarda, zeytin çekirdeği tozunun kek formülasyonlarında kullanımına yönelik deneysel araştırmalar da yürütüldü. Bu denemeler, kullanım oranlarının ürünün lif içeriğini, dokusunu, rengini ve tüketici kabulünü etkileyebildiğini gösteriyor; bu nedenle formülasyon ve sensörik değerlendirmeler projede merkezi bir rol oynuyor.

Besin bileşimi ve teknik değerlendirme:

Projede zeytin meyve ve çekirdek bileşenlerinin besin değerleri referans alınarak formülasyon kararları veriliyor. Yapılan çalışmalar zeytinde ortalama yağ oranlarının yaklaşık %22,7–31,3 aralığında, protein oranlarının ise %2,2–2,9 civarında olduğunu gösteriyor. Çekirdeğin iç tohumuna ilişkin bir araştırmada ise kuru madde üzerinden yaklaşık %47 toplam diyet lifi, %30 yağ ve %17 protein tespit edildi; tohum yağındaki yağ asitlerinin yaklaşık %62'si oleik asit olarak saptandı.

Proje ekibi, bu bileşenleri uygun kurutma, öğütme ve karışım oranlarıyla nihai zeytin ununa aktararak farklı gıda ürünlerine entegrasyonunu hedefliyor. Başlık ayrıca, "Çiftçimizin emeği değerlidir, zeytinimizin geleceği vardır" diyerek üreticinin emeklerinin karşılığını almasını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Nihai ürünün besin bileşimi ise kullanılacak kısımlar, karışım oranları ve kurutma koşullarına göre belirlenecek.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TEKNOKENT’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KARYA FARMA HBX AR-GE ACADEMY, ZEYTİN MEYVESİ VE ÇEKİRDEK BİLEŞENLERİNİN ÖZEL KURUTMA VE ÖĞÜTME İŞLEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAYANAN 'ZEYTİN UNU' PROJESİ GELİŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI. (HAKAN BAŞLIK)