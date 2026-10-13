Gençlerle iş dünyasını buluşturan 3. kariyer fuarı Çukurova'da gerçekleşti

Fuar iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi

Çukurova Belediyesi tarafından "Kariyerine Tam İsabet" sloganıyla düzenlenen 3. Kariyer Fuarı, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı alanında gerçekleştirildi. Gün boyu süren organizasyona farklı sektörlerden firmalar katıldı; ziyaretçiler stantları gezerek doğrudan firma temsilcileriyle görüşme imkânı buldu.

Kapsam ve katılımcılar:

Fuar alanında iş arayan vatandaşlar, firmaların stantlarında iş imkânları, çalışma alanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, mesleki hedeflerine uygun pozisyonlar hakkında birebir görüşmeler yaparak başvuru ve istihdam süreçleri hakkında yönlendirildi. Etkinlik, hem yeni mezunlar hem de deneyimli iş gücü için karşılıklı tanışma ve değerlendirme platformu sundu.

Firmalar, potansiyel adaylarla yüz yüze görüşmeler yapmanın yanı sıra kurumlarını tanıtma ve sahadaki yetenek havuzunu genişletme fırsatı yakaladı. Organizasyon boyunca stantlarda gözle görülür bir hareketlilik oldu; katılımcılar pozisyonların gerektirdiği yetkinlikler, çalışma koşulları ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay fuar alanını ziyaret ederek stantları gezdi ve firma yetkilileriyle bir araya geldi. Başkan Kozay, katılımcılarla sohbet ederek etkinliğin önemine değindi ve fuarın gerçekleştirilmesine katkı veren firmaların temsilcilerine program kapsamında teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kozay, belediyelerin mevcut şartlarda doğrudan personel alımı gerçekleştiremediği durumlarda bile istihdama katkı sağlayacak alternatif yollar geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Başkanın sözleri arasında, "Gençlerin yanında olmak ve yeni fırsatlara ulaşmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Belediyemiz bünyesinde personel alımı gerçekleştiremediğimiz şartlarda dahi istihdam konusunda üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz" ifadesi yer aldı.

Başkan ayrıca Adana ekonomisine katkı sunan kurum ve işletmelerle iş birliği içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti ve "Amacımız, vatandaşlarımızın yeni iş fırsatlarına ulaşmasına katkı sunmak ve gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabilmelerine destek olmak" diyerek, organizasyona katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür etti. Kozay, son olarak "İş dünyamızla dayanışma içinde, istihdamı destekleyen çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle fuarın hedeflerine bağlı kalınacağını belirtti.

Üçüncü kez düzenlenen fuar, yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve katılımcılara hem bilgi hem de bağlantı imkânı sağladı.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. KARİYER FUARI’NDA İŞ ARAYAN VATANDAŞLAR İLE FARKLI SEKTÖRLERDEN FİRMALARIN TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.