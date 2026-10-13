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Samsun Çarşamba havalimanı ulaşımının yükselişi: 9 ayda 1,3 milyon yolcu

Samsun Çarşamba Havalimanı ocak-eylül döneminde 1.290.674 yolcu ağırladı; eylülde 153.202 yolcu ve toplam 1.392 uçuş kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun Çarşamba havalimanı ulaşımının yükselişi: 9 ayda 1,3 milyon yolcu

Samsun Çarşamba havalimanı eylül ve dokuz aylık verilerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2026 yılı Eylül ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini duyurdu. Açıklanan veriler hem aylık trafiğin durumunu hem de ocak-eylül döneminin genel görünümünü ortaya koyuyor.

Eylül ayı verileri:

Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 132 bin 753, dış hat yolcu trafiği ise 20 bin 449 olarak kaydedildi; böylece ay genelinde toplam 153 bin 202 yolcuya hizmet verildi. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 246, dış hatlarda 146 olmak üzere toplamda bin 392 sefer olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylülde 1.560 ton olarak bildirildi.

Ocak-eylül döneminin bilançosu:

Ocak-eylül dönemini kapsayan dokuz aylık süreçte Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 290 bin 674 kişi seviyesine ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği 11 bin 550 sefer, yük trafiği ise 12 bin 138 ton olarak gerçekleşti. Bu veriler, bölgedeki havayolu talebinin yılın ilk dokuz ayında istikrarlı bir hareketlilik gösterdiğine işaret ediyor.

Yetkililerin paylaştığı rakamlar, havalimanının hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir merkez olmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle eylül ayındaki iç hat yoğunluğu, yerel ve bölgesel ulaşım talebinin sürdüğünü doğruluyor.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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