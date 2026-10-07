Dolar 49,1922 +0,03%
Euro 55,1051 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.548,47 -1,11%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 99,95 -0,63%
--°

Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı

Zeytinburnu'da 6 Ekim'de alacak-verecek tartışmasında bıçaklanan 26 yaşındaki A.P. yaşamını yitirdi; şüpheli iki kardeş hastanede yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı

Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde meydana gelen kavgada A.P. (26) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın, taraflar arasında devam eden alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Olay, 6 Ekim tarihinde Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti; sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre A.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunup görgü ve delil toplama çalışmalarını başlattı.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. (22) ve V.H. (25) adlı kardeşlerin başka bir ilçedeki hastanede tedavi altında oldukları saptandı. Hastanede yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerin tedavi ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "Kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildikleri kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer delil ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

Zeytinburnu’nda alacak-verecek cinayeti: 2 kardeş gözaltına alındı

Zeytinburnu’nda alacak-verecek cinayeti: 2 kardeş gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı
images

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı
images

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
images

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalova yollarında buluşacak amatör bisikletçilerin yarışı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı

Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor