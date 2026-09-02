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Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile MYO yerleşkesinde 200 kişilik caminin temeli törenle atıldı; proje öğrenci ve personelin manevi ihtiyaçlarını kampüs içinde karşılayacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

zile myo yerleşkesinde cami temeli atıldı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Zile Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde, 200 kişi kapasiteli ibadethane inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, kampüs içindeki sosyal ve manevi ihtiyaçları doğrudan karşılayacak biçimde modern standartlara göre planlandı.

törende kimler vardı ve ilk çalışmlar:

Törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Zile Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Şahingöz, Zile MYO Müdürü Öğr. Gör. İsmail Küçükali, Dinçerler Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kamil Akyollu, Zile Eğitime Destek Platformu Başkanı Sami Solmaz ile akademik ve idari personel katıldı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma butonuna basıldı ve ilk harç döküldü.

rektörün mesajı ve projenin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca akademik ortamlardan ibaret olmadığını; sosyal ve manevi gelişimin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, yerleşmelerin fiziki ve sosyal altyapısının güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek projenin kampüs hayatına değer katacağını ve emeği geçenlere teşekkür etti.

yerleşke incelemesi ve değerlendirme:

Tören sonrası Rektör Yılmaz, Zile MYO binası ve yerleşke genelinde eğitim-öğretim alanları, laboratuvarlar ile sosyal tesisleri gezdi. Okul yönetimi ve birim sorumlularıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yeni dönem hedefleri, öğrencilere sunulan imkânların geliştirilmesi ve kampüs içi projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİNDE, 200 KİŞİ KAPASİTELİ OLARAK...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİNDE, 200 KİŞİ KAPASİTELİ OLARAK İNŞA EDİLECEK CAMİNİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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