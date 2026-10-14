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Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

İstanbul'da etkili sağanak nedeniyle Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu; yol trafiğe kapatıldı, ekipler tahliye çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

Zincirlikuyu alt geçidinde su birikintisi:

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış Beşiktaş'ta da hissedildi. Zincirlikuyu mevkiindeki alt geçidi su bastı, geçişe elverişsiz hale gelen güzergâh nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Yoğun yağışla birlikte çevre yollarında su birikintileri oluştu, bazı noktalar göle döndü ve araç trafiği kilitlendi.

Ekiplerin müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen ekipler, suyu tahliye etmek üzere çalışma başlattı. Alan güvenlik nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.

Sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

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Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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