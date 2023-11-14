Beren Saat seksi pozlarıyla büyüledi: Bihter geri döndü!

Aşk-ı Memnun’un yasak aşıkları Bihter ve Behlül’ün yani Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uyumları her zaman konuşuldu ve tekrar bir araya gelmeleri için hayranları çok çabaladılar. Ve beklenen oldu sonunda bu ismi aynı projede görebileceğiz İstanbul’a Son Çağrı filminin beyaz perdeye gelmesine sayılı günler kaldı. Yapımda başrol olan güzel oyuncu Beren saat ise filmin gösterimden önce verdiği bu pozlar ile gündeme geldi. Detaylar haberimizde…







DERGİ ÇEKİMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇEN BEREN SAAT, POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ'la paylaştığı İstanbul'a Son Çağrı filmiyle vizyona girmek üzere olan Beren Saat, bir dergi için verdiği pozlarla şaşkına döndü. İç çamaşırsız poz veren 39 yaşındaki Saat, figürüyle göz dolduruyor.

Yıllar sonra Aşk-ı Memnun’un ardından İstanbul İçin Son Çağrı filminde Kıvanç Tatlıtuğ'a katılan Beren Saat, filmin beyaz perdeye gelmesine az bir süre kala Vogue Film dergisi için kameralar karşısına çıktı. 39 yaşındaki fiziğiyle dikkat çeken Saat, bazı görüntülerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti.

POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu bir dergi fotoğraf çekimi için çeşitli kıyafetlerle poz veriyor. Bir sahnede iç çamaşırının üzerine ceket giyen Saat, bir başka sahnede ise iç çamaşırı olmadan kamera karşısına geçti. Fiziği ile hayran bırakan güzel oyuncuya, "İnanılmaz güzelsin", "Dünyanın en güzel kadını" ve "Gerçek bir ikonsun" yorumlarını yaptı.

FİLMİ 24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı İstanbul’a Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix'te gösterime girecek. Dev iki simi tekrar bir araya getiren yapımın yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendi, senaryosunu da Nuran Evren Şit kaleme aldı. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 14 yıl sonra aynı projede buluştuğu film, New York'ta çekildi.

İŞTE BEREN SAAT'İN POZLARI...



















