Ömer Faruk Çetin'in 'Muzaffer'ı TRT'de En İyi Belgesel Ödülünü Kazandı

Tavşanlılı yönetmen Ömer Faruk Çetin'in 'Muzaffer' filmi, 16. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde Ulusal Profesyonel Kategori'de en iyi belgesel seçildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:48
Dulkadir'de çekilen film Ulusal Profesyonel Kategori'de birinciliğe uzandı

Tavşanlı ilçesinden genç yönetmen Ömer Faruk Çetin, "Muzaffer" adlı filmiyle 16. Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerinde büyük bir başarıya imza attı. Film, Ulusal Profesyonel Kategori'de en iyi belgesel film ödülünü kazandı.

Çekimleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde gerçekleştirilen Muzaffer, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu beyazperdeye taşıyan anlatımıyla öne çıktı. Ödül töreni, İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

"Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği?" temasıyla düzenlenen ve dünya genelinden yoğun ilgi gören festivalde, 98 ülkeden toplam bin 243 proje yarıştı. Jüri, terk edilmiş bir köyün yalnızlığını ve insanla doğa arasındaki kırılgan ilişkiyi işleyen Muzaffer'in derin anlatımını takdirle karşıladı.

Ödül töreninin ardından duygularını paylaşan Yönetmen Ömer Faruk Çetin, başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ödülü, Türkiye’nin en prestijli belgesel platformunda kazanmak büyük bir gurur benim için. ’Muzaffer’, köklerimin bağlı olduğu Tavşanlı topraklarından çıkan bir hikaye. Bölgemizin sinema geleneği, tıpkı büyük ustamız rahmetli Ahmet Uluçay’ın açtığı yol gibi, her zaman samimiyete odaklanmıştır. Bu başarı, bu topraklardan güzel işler çıkmaya devam edeceğinin en güçlü işaretidir. Emeği geçen tüm ekibime ve bu hikayeye can verenlere minnettarım."

Çetin’in sözleri, belgeselin yalnızca bireysel bir başarı olmayıp, Tavşanlı'nın sanat ve sinema mirasının devamı olduğuna vurgu yapıyor.

