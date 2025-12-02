Kütahya’da Türk Sanat Müziği Konseri — Burdur Korosu ve Gül Öz Sahne Aldı

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konserinde Burdur Korosu ve Gül Öz izleyicilere unutulmaz bir gece sundu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:08
Kütahya'da Türk Sanat Müziği Konseri — Burdur Korosu ve Gül Öz Sahne Aldı

Kütahya'da Türk Sanat Müziği Konseri Hezar Dinari'de Büyüledi

Burdur Korosu ve Gül Öz güçlü performanslarıyla beğeni topladı

Kütahya Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri, sanatseverlere keyifli ve etkileyici bir gece yaşattı.

Programda sahne alan Burdur Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerini başarılı bir şekilde seslendirerek salonu dolduran izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Geceye konuk sanatçı olarak katılan yorumcu Gül Öz, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin eşi Emine Kahveci de katıldı. Program süresince sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılırken, şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kütahya Belediyesi, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini Kütahyalılarla buluşturan Burdur Türk Sanat Müziği Korosuna ve geceye renk katan sanatçı Gül Öz'e teşekkür etti.

