Burcu Özberk'in Dedesi Cumhuriyet Yıldızlar Eskişehir'de Uğurlandı

Burcu Özberk'in Dedesi Cumhuriyet Yıldızlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, Eskişehir'de sevenleri ve ailesi tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Defin

88 yaşındaki Yıldızlar, bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, tören için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine, oyuncu Burcu Özberk başta olmak üzere Yıldızlar'ın yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Tören boyunca aile üyeleri ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı; Yıldızlar için yapılan dualar ve helallik isteği törene damga vurdu.

