Buket Aydın meslek değiştirdi: Artık bu işi yapacak

İstanbul Üsküdar'da ‘Buket Aydın Beauty’ adlı bir güzellik merkezi açtığını ve cilt - vücut bakımı hizmeti vereceğini ifade etti. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla beraber fenomen isimler kara para aklamak için güzellik salonu açtığı iddiaları ortada dolanırken Aydın ise her şeye inat bu sektöre giriş yaptı.

Buket Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada en iyi hizmet sunacağını belirtirken büyük titizlik ve özenle hazırlandığını açıkladı. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve her birinizin kendinizi özel hissetmenizi sağlamak için hekimlerimiz ve uzman estetisen kadrolarla cihazlarla ürünlerin seçtiğinin en iyisi olmak için iş yeri açtığını açıkladı.





Hizmet sunarken güzelliğinize yapacağınız her dokunuşların dış görünüşlerinizi aynı zamanda içsel özgüvenlerin sunulduğunu sevgiyi artıracağını inandığını ifade etti.

BEBEK KORDONU

Buket Aydın, bebek kordonundan alınan kanla elde edilen kök hücreden faydalanacağını açıkladı. Bu işlemi kendisinin yaptıracağını ifade ederek güzellik merkezinin tanıtımını yaptı.