Mehmet Çevik'in 'heralde' Patenti Bursa'da Gündem Oldu

Bursa'daki kadınlar matinesinde Mehmet Çevik’e eşi Gizem Çevik tarafından 'heralde' kelimesinin 10 yıllığına patentlendiği sürpriz hediye verildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:08
Kadınlar Matinesi'nde Sahnede Sürpriz Hediye

Bursa’da 700 kadının katılımıyla düzenlenen kadınlar matinesinde sahnede yaşanan ilginç bir patent sürprizi geceye damga vurdu. Salonun sevilen ismi Mehmet Çevik, şarkılarıyla davetlileri coştururken konser sırasında yapılan anons büyük şaşkınlık yarattı.

Gizem Çevik, eşinin sahne ve günlük yaşamında sıkça kullandığı 'heralde' kelimesini 10 yıllığına patentlettirdiğini açıkladı. Sürpriz açıklama salon tarafından alkış ve kahkahalarla karşılandı.

Sahne sonrası basın mensuplarına konuşan Mehmet Çevik, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: 'Gerçekten şok oldum. Benimle özdeşleşmiş bir kelimeydi. Sahnede, evde, her yerde ‘heralde’ diyorum. Eşim bunu düşünmüş ve bana böyle sıra dışı bir hediye almış. Artık bu kelimenin patenti bende. Buradan herkese açıkça söylüyorum; bu isimle marka açan olursa direkt dava açarım.'

Müzik, eğlence ve sıra dışı bir patent hikâyesinin kesiştiği matine, Bursa magazin gündeminde uzun süre konuşulacak bir olay olarak kayda geçti. 'heralde' kelimesinin patenti, geceye katılanlar ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu kelimeyi herkes kullanıyordu... Artık Mehmet Çevik'ten izin alacaklar

Bu kelimeyi herkes kullanıyordu... Artık Mehmet Çevik'ten izin alacaklar

