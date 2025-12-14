DOLAR
Bursa Matinesinde Sürpriz: Mehmet Çevik'e 'heralde' Patenti

Bursa'da 700 kadının katıldığı matinede Gizem Çevik, Mehmet Çevik için 'heralde' kelimesinin 10 yıllık patentini aldı; sanatçı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:21
Bursa matinesinde sahne sürprizi: 'heralde' kelimesinin patenti Mehmet Çevik'e

700 kadının katıldığı gece, hediye ve kahkahalarla doldu

Bursa'da düzenlenen kadınlar matinesinde, 700 kadının katılımıyla gerçekleşen etkinlik sahnede yaşanan sıra dışı bir anla gündeme oturdu. Konseriyle salonu coşturan Mehmet Çevik, sahnedeki performansı kadar kendisine yapılan sürprizle de gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Sanatçının eşi Gizem Çevik, Mehmet Çevik'in uzun yıllardır sahnede, günlük yaşamda ve röportajlarda sıkça kullandığı 'heralde' kelimesinin 10 yıllığına patentlettirildiğini açıkladı. Bu duyuru salonda büyük alkış ve kahkahalarla karşılandı.

Sahne sonrası basın mensuplarına konuşan Mehmet Çevik, şaşkınlığını gizleyemedi ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Gerçekten şok oldum. Benimle özdeşleşmiş bir kelimeydi. Sahnede, evde, her yerde 'heralde' diyorum. Eşim bunu düşünmüş ve bana böyle sıra dışı bir hediye almış. Artık bu kelimenin patenti bende. Buradan herkese açıkça söylüyorum; bu isimle marka açan olursa direkt dava açarım.'

Müzik, eğlence ve beklenmedik bir patent hikâyesinin kesiştiği matine, Bursa gecelerine damga vurdu. 'Heralde' kelimesinin patentlenmesi magazin gündeminde kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

