Tommy Cash'ten Espressolab'ta Espresso Macchiato flashmob sürprizi

Tommy Cash, Salon İKSV konserlerinin ardından Espressolab Merter Roastery'de sürpriz flashmob performansıyla kahve ve müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:33
Tommy Cash'ten Espressolab'ta Espresso Macchiato flashmob sürprizi

Tommy Cash İstanbul'da: Espressolab'ta sürpriz performans

Eurovision'da Espresso Macchiato şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Tommy Cash, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, Salon İKSV'de iki gün üst üste verdiği konserlerin ardından şehirdeki sürprizleriyle dikkat çekti.

Espressolab Merter Roastery'de flashmob konsepti

Tommy Cash, Espressolab Merter Roastery'de düzenlenen özel bir etkinlikte sahne alarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sundu. Etkinlik, flashmob formatında kurgulanan sürpriz bir gösteriye dönüştü; kalabalığın arasında aniden başlayan senkronize hareketler ve performansla kahve severler beklenmedik bir müzik şöleni yaşadı.

Performans anında müzik bir anda Espresso Macchiato'ya dönerken, Tommy Cash atlı karıncadan inip kalabalığın arasına karışarak şarkısını seslendirdi. Sanatçı, Eurovision'da viral olan koreografisinin bazı bölümlerini bu spontane gösteriye dahil ederek performansını zenginleştirdi.

Yenilikçi kültür buluşmaları

Espressolab, Back in Town ve Coffee & Chill gibi deneyim odaklı etkinliklerle Roastery'i kültürel bir buluşma alanına dönüştürdü. Son dönemde Glass Beams'ten Mavi Gri'ye uzanan geniş bir sanatçı yelpazesini ağırlayan marka, Tommy Cash performansıyla bu üretici yaklaşımını bir kez daha gösterdi.

Espresso Macchiato'nun uluslararası etkisi

2025 Eurovision'unda Estonya'yı temsil eden Tommy Cash'in sahnelediği Espresso Macchiato, yayınlandığı günden bu yana dijital platformlarda 40 milyonu aşkın dinlemeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Şarkı, sosyal medyada dans akımları, remixler ve parodilerle daha geniş bir etki alanı yakaladı ve kahve metaforlarıyla bütünleşen eğlenceli sözleriyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

İstanbul'daki konserler ve Espressolab'daki sürpriz gösteri, Tommy Cash'in müzikal enerjisini farklı mekan ve kitlelerle buluşturan yenilikçi bir örnek olarak öne çıktı.

