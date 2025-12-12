DOLAR
Petek Dinççöz’ün Makyajsız Hali: Estetik Sonrası İlk Paylaşım

Petek Dinççöz’ün estetik sonrası makyajsız fotoğrafı, Prof. Dr. Hayati Akbaş’ın paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:38
Ünlü sanatçı Petek Dinççöz'ün, 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşım büyük ilgi gördü

Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Dinççöz’e geçen aylarda Samsun’da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından yapılan yüz gençleştirme operasyonu sonrası görünümündeki değişimi duyurduğu makyajsız fotoğrafla gündeme geldi.

Dinççöz'ün açıklaması

Dinççöz paylaşımına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Prof. Dr. Hayati Akbaş’a yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum."

