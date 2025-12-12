Petek Dinççöz’ün Makyajsız Hali: Estetik Sonrası İlk Paylaşım

Ünlü sanatçı Petek Dinççöz'ün, 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşım büyük ilgi gördü

Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Dinççöz’e geçen aylarda Samsun’da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından yapılan yüz gençleştirme operasyonu sonrası görünümündeki değişimi duyurduğu makyajsız fotoğrafla gündeme geldi.

Dinççöz'ün açıklaması

Dinççöz paylaşımına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Prof. Dr. Hayati Akbaş’a yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum."

ÜNLÜ SANATÇI PETEK DİNÇÇÖZ’ÜN 8 AY ÖNCE GEÇİRDİĞİ ESTETİK OPERASYON SONRASI MAKYAJSIZ HALİ, OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ TARAFINDAN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞILDI. KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖREN PAYLAŞIM, TAKİPÇİLERDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI.