DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Kütahya’da Türk Halk Müziği Yetenek Sınavı’na Yoğun İlgi

Kütahya'da Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu'nun yeni dönem yetenek seçmeleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi; adaylar jüri önünde performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:34
Kütahya’da Türk Halk Müziği Yetenek Sınavı’na Yoğun İlgi

Kütahya’da Türk Halk Müziği Yetenek Sınavı’na Yoğun İlgi

Koronun yeni dönem seçmeleri müzikseverleri buluşturdu

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen yeni dönem yetenek seçmeleri, müziğe gönül veren vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçmelerde adaylar, Türk halk müziğinin ruhunu ve zenginliğini yansıtan eserlerle yeteneklerini sergiledi. Katılımcılar, ses ve yorumlarıyla jüri karşısına çıkarak hem bireysel performanslarını sundu hem de halk müziğinin kültürel değerlerini sahneye taşıdı.

Etkinlik, Kütahya halkının sanata ve kültüre olan ilgisini yeniden gözler önüne sererken, seçmelere gösterilen ilgi şehrin müzik yaşamına duyulan desteği de ortaya koydu.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, Türk Halk Müziği'ni yaşatmak, yeni yetenekleri keşfetmek ve desteklemek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

KÜTAHYA'DA 'TÜRK HALK MÜZİĞİ YETENEK SINAVI' DÜZENLENDİ

KÜTAHYA'DA 'TÜRK HALK MÜZİĞİ YETENEK SINAVI' DÜZENLENDİ

KÜTAHYA'DA 'TÜRK HALK MÜZİĞİ YETENEK SINAVI' DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya’da Türk Halk Müziği Yetenek Sınavı’na Yoğun İlgi
2
Ömer Faruk Çetin'in 'Muzaffer'ı TRT'de En İyi Belgesel Ödülünü Kazandı
3
Bursa Matinesinde Sürpriz: Mehmet Çevik'e 'heralde' Patenti
4
Mehmet Çevik'in 'heralde' Patenti Bursa'da Gündem Oldu
5
Petek Dinççöz’ün Makyajsız Hali: Estetik Sonrası İlk Paylaşım
6
Denizli'de Düğün Hediyesi: 100 Bin TL Değerinde Anadolu Çoban Köpeği
7
Toprak Çınar Çon, WDSF Karayip Dansları'nda Dünya 3.'sü

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor