Kütahya’da Türk Halk Müziği Yetenek Sınavı’na Yoğun İlgi

Koronun yeni dönem seçmeleri müzikseverleri buluşturdu

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen yeni dönem yetenek seçmeleri, müziğe gönül veren vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçmelerde adaylar, Türk halk müziğinin ruhunu ve zenginliğini yansıtan eserlerle yeteneklerini sergiledi. Katılımcılar, ses ve yorumlarıyla jüri karşısına çıkarak hem bireysel performanslarını sundu hem de halk müziğinin kültürel değerlerini sahneye taşıdı.

Etkinlik, Kütahya halkının sanata ve kültüre olan ilgisini yeniden gözler önüne sererken, seçmelere gösterilen ilgi şehrin müzik yaşamına duyulan desteği de ortaya koydu.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, Türk Halk Müziği'ni yaşatmak, yeni yetenekleri keşfetmek ve desteklemek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

KÜTAHYA'DA 'TÜRK HALK MÜZİĞİ YETENEK SINAVI' DÜZENLENDİ