Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğer o olacakmış! Yıllar sonra ortalığı karıştıran itiraf!

ÇOCUKLAR DUYMASIN’DA MELTEM KARAKTERİ ONUNDU… YILLAR SONRA GELEN İTİRAF HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI….

Dokuz sezon tv ekranlarında izleyici ile buluşan Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğdan önce bu rol bakın hangi ünlü isme teklif edilmişti. İşte detaylar….





Dizide Meltem karakterne ilk düşünülen isim, herkesin tanıdığı sunucu Esra Ceyhan'dan başkası değildi. Zamanında teklifi geri çeviren Esra Ceyhan aslında meltem olabilirdi. 1969 senesinde izmirde dünyaya gelen Esra Ceyhan programcılık ve sunuculuk yaparak ünlendi. Esra Ceyhan, İkiden Dörde kadın programında oldukça sevildi ve izlendi. Daha sonra ATV'de görmeye alıştığımız Ceyhan 2009 yılında TRT'ye transfer oldu ve Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını sundu.

2012 yılında ise Kanal 7'de sunuculuk yapmaya başlayan esra Ceyhan severek takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.