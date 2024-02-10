Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğer o olacakmış! Yıllar sonra ortalığı karıştıran itiraf!

Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili olarak yıllar sonra ortaya çıkan gerçek....

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğer o olacakmış! Yıllar sonra ortalığı karıştıran itiraf!
Yayın Tarihi:

ÇOCUKLAR DUYMASIN’DA MELTEM KARAKTERİ ONUNDU… YILLAR SONRA GELEN İTİRAF HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI….

Dokuz sezon tv ekranlarında izleyici ile buluşan Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğdan önce bu rol bakın hangi ünlü isme teklif edilmişti. İşte detaylar….

esra

Dizide Meltem karakterne ilk düşünülen isim, herkesin tanıdığı sunucu Esra Ceyhan'dan başkası değildi. Zamanında teklifi geri çeviren Esra Ceyhan aslında meltem olabilirdi. 1969 senesinde izmirde dünyaya gelen Esra Ceyhan programcılık ve sunuculuk yaparak ünlendi. Esra Ceyhan, İkiden Dörde kadın programında oldukça sevildi ve izlendi. Daha sonra ATV'de görmeye alıştığımız Ceyhan 2009 yılında TRT'ye transfer oldu ve Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını sundu.

2012 yılında ise Kanal 7'de sunuculuk yapmaya başlayan esra Ceyhan severek takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Öne Çıkanlar
28.000 TL’ye 305 metre² arsa SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış imkanı sizi bekliyor 28.000 TL’ye 305 metre² arsa SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış imkanı sizi bekliyor
Banka memuru alımı başladı! İş Bankası KPSS şartsız yeni personellerini arıyor Banka memuru alımı başladı! İş Bankası KPSS şartsız yeni personellerini arıyor
Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil’in mutlu yaş günü: Kızı Yasmin ile arası düzeldi mi? Mehmet Ali Erbil’in mutlu yaş günü: Kızı Yasmin ile arası düzeldi mi? Fahriye Evcen'in Karavan kaprisi iddiasına Burak Özçivit'ten yanıt geldi! Fahriye Evcen'in Karavan kaprisi iddiasına Burak Özçivit'ten yanıt geldi! Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz’in tartışması bitmiyor! Davanın ilk duruşması ne zaman? Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz’in tartışması bitmiyor! Davanın ilk duruşması ne zaman? Cem Karaca filmine eşi İlkim Karaca’dan itiraz! Mahkeme kararıyla yasaklandı! Cem Karaca filmine eşi İlkim Karaca’dan itiraz! Mahkeme kararıyla yasaklandı! Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay karar! Hayranları bu kadarına inanamayacak Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay karar! Hayranları bu kadarına inanamayacak