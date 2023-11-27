Esra Ezmeci'ye gelen soru okuyanları bile utandırdı! Tam 8 erkekle birlikte... Soruyu kocası sordu!

Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin takipçilerinden aldığı sorular bazen bu doğru olamaz demeye zorluyor. Ezmeci'ye sorulan sorular arasında karısının sekiz kişiyle birlikte olduğunu öğrenen bir adam da vardı. Esra Ezmeci, takipçilerine verdiği cevapla büyük beğeni topladı.

ESRA EZMECİ'YE YOK ARTIK DEDİRTEN BİR SORU SORULDU

Esra Ezmeci, sosyal medyada 'Bana Soru Sor' etkinliğini düzenleyerek takipçilerine psikolojik destek vererek adından sıkça bahsedilmesini sağladı. Klinik psikoloğun Instagram'daki soru-cevap etkinlikleri büyük beğeni almakta. Instagram'da 5,8 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Esra Ezmeci'ye sorulan soru ortalığı karıştırdı. Klinik psikoloji alanında altı kitabın yazarı olan psikolog Instagram hesabından hayranlarının sorularını cevaplandırıyor. Esra Ezmeci önceki paylaşımında eşinin on iki erkekle konuştuğunu ve bunlardan sekiz tanesi ile birlikte olduğunu öğrenen adamın sorusunu yanıtladı.





Sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmalara neden olan ünlü psikolog tartışmalı bir konuyu daha gündeme getirdi. Kadın takipçilerinin cinsellikle ilgili sorularını yanıtlayarak büyük beğeni toplayan tanınmış psikolog, şimdi de erkek takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi, "Eşimin aynı anda on iki erkekle konuştuğu ve sekizi ile yattığı ortaya çıktı. Bir anda hata yaptığını söylüyor. Eşimi affetmeli miyim?" Psikolog takipçisinin sorusunu yanıtladı ve yanıtı beğeniyle karşılandı: " Bu hata pek anlık bir şeymiş gibi değil. Belki de bu konu en iyi burada araştırılıp çift terapisi veya psikolojik destek yoluyla çözülebilir." dedi.