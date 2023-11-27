Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicileri ikiye bölen KPSS sorusu!

Her hafta Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyon Olmak İster? yarışmasında ki soru sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. 100.000 TL'lik kafaları karıştıran o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicileri ikiye bölen KPSS sorusu!
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında geçtiğimiz hafta Eyüp İşler ilk defa 5 milyon TL'lik soruyu açtırırken devamında yanlış cevap vermesiyle adından bahsettirirken bu defa 100.000 TL'lik soru kafaları karıştırdı.

Yarışmacıyı ve izleyicilerin kafasını karıştıran soru:

- ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

A)Kamu Personel Seçme Sınavı

B)Kamuya Personel Seçme Sınavı

C)Kamuda Personel Seçme Sınavı

D)Kamu Personeli Seçme Sınavı

CEVAP: A

kim milyoner olmak ister KPSS sorusu

Program izleyicileri sorunun cevabını merak ederken sosyal medya üzerinden birçok yorum geldi. Kısa süre içerisine yüzlerce mesaj gelirken 'Şimdi biz hangi sınava giriyoruz', 'Doğru bildiğim yanlış çıktı' gibi yorumları yapıldı. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti. 

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