16 yaşında 42 yaşındaki adamla evlendiğini söyleyen kız, Esra Erol’da şok etti! İtirafları yok artık dedirtti!

Esra Erol’un programına katılan 18 yaşındaki Elif, 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya ile ilgili şok edici bir iddiada bulundu. Elif, Hüseyin’in kendisine evlenme teklifi ettikten sonra dolandırıp kaçtığını ve SMA hastası çocuklara yardım bahanesiyle para topladığını ileri sürdü.

16 yaşında 42 yaşındaki adamla evlendiğini söyleyen kız, Esra Erol’da şok etti! İtirafları yok artık dedirtti!
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HÜSEYİN BAŞKAYA’NIN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Esra Erol’da yayınlanan programda 18 yaşındaki Elif, 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya’nın kendisine evlenme teklifi ederek dolandırdığını ve SMA hastası çocuklara yardım bahanesiyle para topladığını iddia etti.

esra erol

Elif, 16 yaşındayken babasıyla birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptığını ve o sırada 40 yaşındaki Hüseyin Başkaya’nın da kendilerine katıldığını anlattı. Hüseyin’in dişlerini yaptırmak için kendisine yardım etmek istediğini ve İstanbul’a davet ettiğini söyleyen Elif, babasıyla birlikte gittikleri İstanbul’dan sonra Samsun’daki evlerine de Hüseyin’in geldiğini ve maddi destek sağladığını belirtti.

esra erol

Elif, Hüseyin’in evlerinin soğuk olduğunu görünce ısıtma sistemi yaptırdığını ancak parasını vermeden ortadan kaybolduğunu, daha sonra kendisine yeniden ulaşarak evlenmek istediğini söylediğini ifade etti. Hüseyin’in holding sahibi olduğunu iddia ederek ailesine araba aldırdığını ancak bunun için de babasına senet imzalattığını anlatan Elif, düğün hazırlıkları yaparken Hüseyin’in kendisinden ayrıldığını ve daha önce yaptığı yardımları geri istediğini söyledi.

Elif, Hüseyin’in ayrıldıktan sonra eski eşiyle barıştığını ve onunla evlendiğini, kendisine ise trafik kazası geçirdiği için tekrar döndüğünü anlattı. Hüseyin’in başka bir kadınla resmi nikahlı olduğu halde kendisiyle dini nikah kıydığını ve bir süre birlikte yaşadıklarını ancak sonra babasının evine gönderildiğini ve bir daha aramadığını iddia etti.

esra erol

Elif’in kandırıldığını söylediği Hüseyin ise aksini savunarak ailenin kendisini dolandırdığını öne sürdü.

Hüseyin Başkaya hakkında canlı yayına gelen şok iddialar ise izleyicileri hayrete düşürdü. Bir izleyici, Hüseyin Başkaya’nın SMA hastalığına yakalanan çocuklara yardım topladığını ancak paraları alıp kaçtığını, bu yüzden iki bebeğin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Hüseyin Başkaya’nın ilk eşinin yakını olduğunu söyleyen başka bir izleyici ise Hüseyin’in karısını Ayşenur adlı bir kadınla aldatarak üç çocuğunu terk ettiğini iddia etti.

esra erol

Hüseyin Başkaya kimdir? Hüseyin Başkaya, Esra Erol’da programına katılan 18 yaşındaki Elif’i evlilik vaadiyle kandırdığı ve SMA hastası çocuklara yardım topladığı iddia edilen 42 yaşındaki bir dolandırıcı olduğu iddia edilmektedir.

Hüseyin Başkaya’nın kaç çocuğu var? Hüseyin Başkaya’nın ilk eşinden üç, dini nikahlı olduğu Elif’ten ise bir çocuğu olduğu söylenmektedir.

Hüseyin Başkaya SMA nedir? SMA, spinal musküler atrofi adı verilen ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu kasların zayıflamasına ve erimesine neden olan genetik bir hastalıktır. Hüseyin Başkaya, SMA hastası çocuklara yardım topladığını söyleyerek paraları alıp kaçtığı iddia edilmektedir.

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