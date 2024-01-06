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7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var?

7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Pazar günü hangi TV kanallarında neler var? Kanal D, TRT 1, TV8, SHOW TV, STAR TV ve ATV’de yayınlanacak filmler, diziler ve programlar neler? İşte TV programlarında bulabileceğiniz yapımların listesi.