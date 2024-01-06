7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var?

7 Ocak Pazar günü hangi TV kanallarında neler var? Kanal D, TRT 1, TV8, SHOW TV, STAR TV ve ATV’de yayınlanacak filmler, diziler ve programlar neler? İşte TV programlarında bulabileceğiniz yapımların listesi.

7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var?
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7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda neler var?

7 Ocak Pazar günü hangi TV kanallarında neler var? İzleyicilerin merak ettiği soru bu. Pazar günü hangi yapımlar ekrana gelecek? Hangi filmler seyredilecek? Hangi dizilerin yeni bölümü yayınlanacak? 7 Ocak Pazar günü TV’de neler olacak? İşte cevaplar…

7 Ocak 2024 Kanal D programları

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cehennem

22:45 Yargı

7 Ocak 2024 TRT 1 programları

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Beni Böyle Sev

08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

7 Ocak 2024 TV8 programları

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Aşka Düşman

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Aşka Düşman

17:00 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Final

7 Ocak 2024 SHOW TV programları

08:15 Tarkan Güçlü Kahraman

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Ne Gemiler Yaktım

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

7 Ocak 2024 STAR TV programları

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası

7 Ocak 2024 ATV TV Programları

06: 20 Bir Küçük Gün Işığı

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Yıldızlar Bana Uzak

15: 30 Safir

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yıldızlar Bana Uzak

22: 40 Yıldızlar Bana Uzak

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