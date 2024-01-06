7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var?
7 Ocak Pazar günü hangi TV kanallarında neler var? Kanal D, TRT 1, TV8, SHOW TV, STAR TV ve ATV’de yayınlanacak filmler, diziler ve programlar neler? İşte TV programlarında bulabileceğiniz yapımların listesi.
7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda neler var?
7 Ocak Pazar günü hangi TV kanallarında neler var? İzleyicilerin merak ettiği soru bu. Pazar günü hangi yapımlar ekrana gelecek? Hangi filmler seyredilecek? Hangi dizilerin yeni bölümü yayınlanacak? 7 Ocak Pazar günü TV’de neler olacak? İşte cevaplar…
7 Ocak 2024 Kanal D programları
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cehennem
22:45 Yargı
7 Ocak 2024 TRT 1 programları
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Beni Böyle Sev
08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
7 Ocak 2024 TV8 programları
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Aşka Düşman
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Aşka Düşman
17:00 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Final
7 Ocak 2024 SHOW TV programları
08:15 Tarkan Güçlü Kahraman
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ne Gemiler Yaktım
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
7 Ocak 2024 STAR TV programları
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası
7 Ocak 2024 ATV TV Programları
06: 20 Bir Küçük Gün Işığı
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Yıldızlar Bana Uzak
15: 30 Safir
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Yıldızlar Bana Uzak
22: 40 Yıldızlar Bana Uzak