23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar reyting sıralaması

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, bu hafta da reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Gaddar gibi iddialı yapımlarla yarışan Kızılcık Şerbeti, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Detaylı reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak Kızılcık Şerbeti'nin liderliği koruduğu görülüyor. Diğer dizilerin performansı ve sıralaması da merakla bekleniyor.

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