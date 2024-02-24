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23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

23 Şubat 2024 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar dizileri izleyicilerle buluştu, reyting heyecanı tavan yaptı. Özellikle NOW Tv'de gösterime giren Gaddar dizisi, Çağatay Ulusoy'un etkileyici performansıyla büyük ilgi gördü. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, bu yapımların sıralamadaki yerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Reyting listesi ne zaman açıklanacak, hangi dizi zirveye yerleşecek, izleyicilerin favorisi hangisi oldu gibi soruların cevabı haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:07
23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar reyting sıralaması

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, bu hafta da reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Gaddar gibi iddialı yapımlarla yarışan Kızılcık Şerbeti, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Detaylı reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak Kızılcık Şerbeti'nin liderliği koruduğu görülüyor. Diğer dizilerin performansı ve sıralaması da merakla bekleniyor.

DETAYLAR GELİYOR

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