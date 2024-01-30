29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü
29 Ocak 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen program, film ve diziler, Fox TV'de "Kızıl Goncalar", TRT1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi, Star TV'de "Ömer", ATV'de "Safir" ve TV8'de "Survivor All Star" ile izleyici karşısına çıktı. Bu yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 29 Ocak 2024 reyting sıralaması
Pazartesi reyting sonuçları: Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Survivor, reyting sıralaması: Kızıl Goncalar Zirvede!
Televizyon dünyasının merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu! İzleyicilerin favori programlarının sıralaması Total ve AB kategorilerinde netleşti.
Total'de İlk Sıra: Kızıl Goncalar Fırtınası!
Total izleyici kitlesiyle adeta buluşan "Kızıl Goncalar", Fox TV'de yayınlanarak 1. sıraya yerleşti. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, büyük bir başarı elde etti.
TRT1'den Sürükleyici Performans: Selahaddin Eyyubi 2. Sırada!
TRT1'in iddialı dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", Total kategorisinde 2. sıraya yükseldi. Tarihi ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına çeken dizi, büyük bir beğeni topladı.
Survivor All Star: TV8'de 3. Sırada!
TV8'in vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star" ise Total kategorisinde 3. sıraya yerleşti. Rekabet dolu mücadeleleri ve izleyicileri ekran başına kilitleyen formatıyla dikkat çeken program, listedeki yerini korudu.
AB Kategorisinde Sıralama Nasıl?
AB kategorisinde ise sıralama biraz farklılık gösterdi. "Kızıl Goncalar" yine zirvede yer alırken, "Survivor All Star" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" sırasıyla 2. ve 3. sıraları paylaştı.
Reyting Şampiyonu: Kızıl Goncalar!
Toplam izleyici kitlesi ve AB kategorisinde gösterdiği etkileyici performansla "Kızıl Goncalar", 29 Ocak tarihindeki reytinglerde zirvenin sahibi oldu.
ATV'nin sezona iddialı başlayan reytinglerde zirveye oynayan Safir dizisi son haftalarda ilk 10'a giremeyerek finale yeşil ışık yaktı.
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