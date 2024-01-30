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29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü

29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü 29 Ocak 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen program, film ve diziler, Fox TV'de "Kızıl Goncalar", TRT1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi, Star TV'de "Ömer", ATV'de "Safir" ve TV8'de "Survivor All Star" ile izleyici karşısına çıktı. Bu yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 29 Ocak 2024 reyting sıralaması