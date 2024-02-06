Aile Albümü dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı! Dizi ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte detayları!

Aile Albümü dizisi Ayvalık ve Cunda’da çekiliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Büşra Pekin de katıldı. Dizi yakında Atv’de başlayacak.

Aile Albümü dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı! Dizi ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte detayları!
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Büşra Pekin Aile Albümü'nde

Aile Albümü, O3 Medya'nın atv için Ayvalık ve Cunda'da çektiği yeni bir dizi. Dizinin provaları heyecanla devam ediyor.

Aile Albümü ne zaman başlayacak?

Dizinin çekimlerinin bu hafta içinde başlaması bekleniyordu ancak senaryoda son anda yapılan bazı değişiklikler yüzünden çekimler biraz gecikti. Bu arada dizinin oyuncuları saç, makyaj ve kostüm provalarını tamamladılar. Dizinin kadrosuna ise çok yetenekli bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre bu isim Büşra Pekin oldu. Pekin, Çok Güzel Harakterler Bunlar'dan tanıdığımız ve pek çok dizi, filmde gösterdiği başarılı performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanan bir oyuncu. Aile Albümü'nde Berna Ataman karakterini canlandıracak. Berna Ataman, Aslıhan Malbora'nın Ela Ataman adlı karakterinin yengesi olarak karşımıza çıkacak.

Aile Albümü dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı! Dizi ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte detayları!

Aile Albümü oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde; Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman), Tilbe Saran (Nurten Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Feri Güler (Semiha Tütüncü), Sena Arat (Zuhal Tütüncü), Emirhan Dönmez (Ali Tütüncü), Serhat Teoman (Gökhan Kuloğlu), Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu), Öykü Su Okur (Canan), Onuryay Evrentan Atasalihi (Zarife).

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