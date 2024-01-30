Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’ya yeni partner: Halil Babür!

Aile Albümü dizisine Son Yaz’ın yıldızı katıldı

O3Medya’nın Atv için hazırladığı Aile Albümü dizisi için çalışmalar devam ediyor. Şubat ayının başında çekimlerine başlanması beklenen “Aile Albümü” dizisi, Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’yı aynı projede buluşturacak. Ülkemizin başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay’ın imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, “Son Yaz” ve “Kulüp” dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan Halil Babür, "Aile Albümü"nde rol alacak.

Halil Babür, Deniz’in abisi Kenan olacak

İstanbul’da başlayıp Cunda ve Ayvalık çevresinde sürecek olan dizide Halil Babür, Kenan karakterini canlandıracak. Babür, Deniz’in (Aslıhan Malbora) ağabeyi olarak izleyiciyle buluşacak. Güçlü bir aşk öyküsünün anlatılacağı dizide Tilbe Saran, Feri Baycu, Serhat Teoman gibi tanınmış isimler de var.