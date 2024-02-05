Aldatmak’ta bomba transfer: Survivor yarışmacısı dizide Güzide’nin oğlu olarak karşımıza çıkacak!

"Aldatmak" dizisine yeni yıldız

atv'nin sevilen dizisi "Aldatmak" ikinci sezonuyla da izleyicileri ekrana kilitliyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç'un koordinasyonunda Atilla Özel, N. Selena Çağlayan, Elif Umut, Nur Çağlayan tarafından kaleme alınıyor.

Dündar kim?

Dizinin merakla beklenen karakteri Dündar'ın kim olduğu sonunda ortaya çıktı. Dizide Dündar Terzioğlu rolünü, Survivor yarışmasının da eski yarışmacısı olan yakışıklı oyuncu Emin Günenç üstlenecek. Dizide Güzide'nin (Vahide Perçin) oğlu olduğu iddia edilen Dündar, İpek'in (Feyza Sevil Güngör) yeni oyunlarının merkezinde yer alacak.

Dizinin yıldız kadrosu

"Aldatmak" dizisinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan) ve Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) dışında Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) gibi isimler de yer alıyor. Dizi, perşembe akşamları atv'de izleyiciyle buluşuyor.