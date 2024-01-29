Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin yeni dizisi Elmas'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Ali Sürmeli, "Elmas" adlı yeni dizide rol alıyor

Alim Yapım'ın yeni yılın en büyük projelerinden biri olan "Elmas" adlı dizinin çekimleri yakında başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi, bu heyecan verici yapım için bir araya geliyor. Dizinin yönetmenliğini ise Burcu Akbaş üstleniyor.

Dizide Alperen Duymaz, Baran İmparatorluğu'nun tahtının varisi olan Cihan Baran karakterini oynuyor. Cihan, ailesinin geçmişine dair saklı kalmış gerçekleri öğrenmeye çalışırken, kendini tehlikeli bir aşkın içinde buluyor. Dizinin ismi de bu aşkın sembolü olan "Elmas" taşından geliyor.

Ali Sürmeli dizinin kadrosuna katıldı

Dizinin çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması beklenirken, kadroya yeni bir isim daha eklendi. Deneyimli oyuncu Ali Sürmeli, dizide "İzzet Baran" karakterine hayat verecek. İzzet, Baran İmparatorluğu'nun kurucusu ve Cihan'ın dedesi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Ali Sürmeli, bu güçlü karakterle ekranlarda fırtına koparacak.