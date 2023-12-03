Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor?: Konusu ve oyuncuları kimler? Altın Kafes oyuncu kadrosu kim kimdir?

Altın Kafes, Kore yapımı "The Last Empress" adlı diziden Rahşan Çiğdem İnan tarafından uyarlanan bir dram-romantik dizidir. Dizinin konusu şöyle:

Onur Beyoğlu, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin ortanca çocuğu ve BYL Holding'in CEO'sudur. Kendine güvenli görünüşünün altında iç dünyasında yalnız biri olan Onur, ilk evliliğinden sonra tüm duygularını gizleyen soğuk biri olmuştur. Bu katı ve duygusuz gibi görünen adamın kalbi, ailenin sahibi olduğu okulda ilkokul öğretmenliği yapan Zeynep ile tanışmasıyla tekrar atmaya başlayacaktır.

Zeynep Özcan, babası Ayhan ve kardeşi Berna ile yaşayan, annesi öldükten sonra evin anneliğine soyunmuş, ailesinin yükünü sırtlanmış kendi halinde bir hayat yaşayan idealist bir öğretmendir. Zeynep, okulda tanıştığı Onur'a ilk görüşte aşık olur. Ancak Onur'un Beyoğlu ailesinin veliahtı olduğunu öğrenince, aralarındaki uçurumu fark eder. Zeynep, Onur'un ailesinin ve çevresinin baskılarına, entrikalarına ve düşmanlıklarına karşı mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Onur ve Zeynep, birbirlerine aşık olmalarına rağmen, aşklarının önündeki engelleri aşabilecekler mi? Yoksa aşkları, altın kafesin içinde sıkışıp kalacak mı?

Dizinin oyuncu kadrosu Altın Kafes oyuncu kadrosu kim kimdir?

Altın Kafes dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Aytaç Şaşmaz - Onur Beyoğlu: Dizinin erkek başrol oyuncusu olan Aytaç Şaşmaz, 1998 Manisa doğumludur. Hekimoğlu, Baht Oyunu, Darmaduman dizilerinde rol almıştır. Zeytin Ağacı ve Hatıran Yeter filmlerinde oynamıştır.

Şifanur Gül - Zeynep Özcan: Dizinin kadın başrol oyuncusu olan Şifanur Gül, 1997 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Benim Adım Melek, Kuş Uçuşu, Cam Tavanlar, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol almıştır.

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan Beyoğlu: Dizide Onur'un annesi ve Beyoğlu ailesinin reisi olan Nalan'ı canlandıran Ebru Cündübeyoğlu, 1974 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Yedi Numara, Çocuklar Duymasın, Yalan Dünya, Kertenkele dizilerinde rol almıştır. Bir İstanbul Masalı, Gönül Yarası, Aşk Tesadüfleri Sever filmlerinde oynamıştır.

Hayal Köseoğlu - Ahu Karataş: Dizide Onur'un özel asistanı ve ona aşık olan Ahu'yu canlandıran Hayal Köseoğlu, 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Tutsak, Kuzgun, Çukur, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Hilmi Cem İntepe - Cihan Gediz: Dizide Onur'un en yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Cihan'ı canlandıran Hilmi Cem İntepe, 1992 Muğla doğumludur. Survivor 2013 yarışmasının şampiyonudur. İçerde, Söz, Hekimoğlu dizilerinde rol almıştır.

Murat Kılıç - Ayhan Özcan: Dizide Zeynep'in babası olan Ayhan'ı canlandıran Murat Kılıç, 1969 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kurtlar Vadisi, Ezel, Karadayı, Vatanım Sensin, Kuzgun dizilerinde rol almıştır.

Kaan Turgut - Kenan Parlak: Dizide Onur'un rakibi ve düşmanı olan Kenan'ı canlandıran Kaan Turgut, 1988 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kırgın Çiçekler, İstanbullu Gelin, Kuzgun, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Sümeyra Koç - Alara Beyoğlu: Dizide Onur'un ablası ve Nalan'ın en büyük kızı olan Alara'yı canlandıran Sümeyra Koç, 1989 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kırgın Çiçekler, Kuzgun, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Eda Nur Gülbudak - Berna Özcan: Dizide Zeynep'in kardeşi olan Berna'yı canlandıran Eda Nur Gülbudak, 1996 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kuzgun, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Buse Orcan - Şeniz Parlak: Dizide Kenan'ın eşi olan Şeniz'i canlandıran Buse Orcan, 1991 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kuzgun, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Ali Kayra Kul - Kaan Beyoğlu: Dizide Onur'un küçük kardeşi olan Kaan'ı canlandıran Ali Kayra Kul, 2005 İstanbul doğumludur. Kuzgun, Masumlar Apartmanı dizilerinde rol almıştır.

Aksel Yılmaz - Alper: Dizide Zeynep'in yakın arkadaşı.