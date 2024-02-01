Aşk mevsimi: Şirin ve Ali’nin zamansız aşkı yarın 2 Şubat'ta sinemalarda!

Aşk Mevsimi: Tutkulu Bir Aşkın Zamana Meydan Okuyuşu

Murat Şeker'in yönetmenliğini ve Ali Tanrıverdi'nin senaristliğini üstlendiği Aşk Mevsimi, yarın 2 şubat'ta sinemaseverlerle buluşuyor. Film, gençlik yıllarında başlayan ve zamanın değiştiremediği bir aşkın öyküsünü anlatıyor.

Şirin ve Ali'nin Bozcaada'da Başlayan Aşkı

Filmin kahramanları Şirin ve Ali Yaman, henüz çok gençken Bozcaada'da tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak hayat onları farklı yollara sürükler ve aralarına mesafeler girer. Yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında ise ilişkileri karmaşık bir hal alır. Şirin ve Ali, aşk mevsimini farklı zamanlarda yaşarlar ve duyguları bir türlü senkronize olmaz.

Aşkın ve Mutluluğun İkilemi

Aşk Mevsimi, aşkın ve mutluluğun çelişkili yönlerini gözler önüne seriyor. Film, aşkın zamanla nasıl değiştiğini, nasıl zorluklara dayandığını, nasıl pişmanlıklar yarattığını ve nasıl umut verdiğini izleyiciye aktarıyor. Filmin başrollerinde ise Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın gibi genç ve yetenekli oyuncular yer alıyor.