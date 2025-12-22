Bozüyük'te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Grafitiyle Canlandı — Adil Çal'ın 'Stalker' ve 'Ghost' Çalışmaları

Bozüyük'te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Grafitiyle Canlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun duvarları grafiti sanatçısı Adil Çal tarafından dev birer tuvale dönüştürüldü. Estetikten yoksun karalamalarla kötü bir görünüme sahip olan duvarlar, yapılan çalışma sayesinde rengarenk ve canlı bir hâle geldi.

Renkli dönüşüm ve temalar

Okul bahçe duvarlarına uygulanan "Stalker" ve "Ghost" temalı çalışmalar, bölgeye modern ve dinamik bir hava kattı. Doğal manzaralarla harmanlanan sevimli karakter figürleri, özellikle çocukların ve gençlerin dikkatini çekti ve Bozüyük sokaklarına estetik bir dokunuş getirdi.

Sanatla ön yargılar kırılıyor

Adil Çal, projenin yalnızca yüzeysel bir boyamadan ibaret olmadığını vurgulayarak, çalışmanın asıl amacının grafiti sanatına yönelik bakış açısını değiştirmek olduğunu belirtti. Bu yaklaşım kapsamında gri ve soğuk duvarların yerine renkli, enerji dolu ve estetik bir çevre oluşturulması hedeflendi.

Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler

Okul çevresinden geçen vatandaşlar ve öğrenciler, ortaya çıkan manzaradan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu tür sanatsal faaliyetlerin çocukların hayal gücünü geliştirdiği ve çevreye karşı aidiyet duygusunu güçlendirdiği belirtiliyor. Grafiti sanatının sadece bir "duvar yazısı" olmadığı, şehre değer katan bir ifade biçimi olduğu Bozüyük'ün bu renkli duvarlarıyla bir kez daha gösterilmiş oldu.

