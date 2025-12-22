İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: 'Mavinin Sırları'

Türkiye İş Bankası İznik Şubesi'nde sergilenen 'Mavinin Sırları' seçkisi, usta sanatçıların çiniden ilham alan eserlerini bir araya getirdi.

Sergi ve sanatçılar

20-21 Aralık tarihlerinde Bursa'nın İznik ilçesindeki Türkiye İş Bankası şubesinde açılan seçkide, Şerif Renkgörür, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, Selahattin Teoman, Zeki Fındıkoğlu, Nazlı Ecevit, İbrahim Çallı, Melahat Üren, Söbütay Özer ve Hulusi Mercan gibi isimlerin çini motiflerinden beslenen kompozisyonları yer aldı.

Sergiye ayrıca Füreya Koralın üçlü yuvarlak panosu eşlik etti.

Etkinlikler ve ziyaretçi ilgisi

Çininin Türk resim sanatındaki yansımalarına odaklanan sergide, sanat tarihçisi ve eleştirmen Nazlı Pektaş eserleri ziyaretçilere anlattı. Ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, sergi kapsamında çocuklara yönelik bir sanat atölyesi de düzenlendi.

Anadolu Sergileri'nin hedefleri ve geleceği

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, ilk altı ayında 6 bini aşkın sanatsevere ulaştı. Seçkiler, İbrahim Çallı'nın eserlerini Çal'da başlayan sergiden başlayarak Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat) ve Ege Havası (Edremit) gibi farklı temalarla sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Sergileri, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarında çeşitli kategorilerde ödüller aldı. Proje, 2026 yılında da ortak kültürel mirası buluşturmaya devam edecek. Anadolu Sergileri'nin Ocak ayındaki durağı ise Mersin'in Pozcu ilçesindeki Türkiye İş Bankası şubesi olacak.

