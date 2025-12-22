DOLAR
M1 Konya AVM'de Modifiye Araçlar Sergisi 26-28 Aralık

Modifiye otomobil tutkunları 26-28 Aralık'ta M1 Konya AVM'de gerçekleştirilecek Autoshow'da özel tasarım araçları ve teknik detayları ücretsiz inceleyebilecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:09
Modifiye otomobil tutkunları, 26-28 Aralık tarihleri arasında M1 Konya AVM'de düzenlenecek Autoshow'da bir araya geliyor. Etkinlik, Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü ve Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

Modifiye Araçlar Sergisi’ adlı organizasyon, özel tasarımları ve dikkat çekici detaylarıyla öne çıkan araçları ziyaretçilerle buluşturacak. Farklı marka ve modellerden oluşan, özgün modifikasyonlarla kişiselleştirilmiş araçlar üç gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Otomobil kültürüne ilgi duyanlar, estetik tasarımların yanı sıra modifiye dünyasının teknik detaylarını da yakından inceleme fırsatı bulacak.

Organizatörler ve Amaç

Etkinlik, Selçuklu Modifiye Kültürü Derneği (SYM0D), EIK Garage ve EDK Rolling iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Organizasyonun amacı, modifiye kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve bu alandaki üreticiliği daha geniş kitlelerle buluşturmak olarak açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

