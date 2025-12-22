M1 Konya AVM'de Modifiye Araçlar Sergisi 26-28 Aralık

Modifiye otomobil tutkunları, 26-28 Aralık tarihleri arasında M1 Konya AVM'de düzenlenecek Autoshow'da bir araya geliyor. Etkinlik, Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü ve Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

‘Modifiye Araçlar Sergisi’ adlı organizasyon, özel tasarımları ve dikkat çekici detaylarıyla öne çıkan araçları ziyaretçilerle buluşturacak. Farklı marka ve modellerden oluşan, özgün modifikasyonlarla kişiselleştirilmiş araçlar üç gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Otomobil kültürüne ilgi duyanlar, estetik tasarımların yanı sıra modifiye dünyasının teknik detaylarını da yakından inceleme fırsatı bulacak.

Organizatörler ve Amaç

Etkinlik, Selçuklu Modifiye Kültürü Derneği (SYM0D), EIK Garage ve EDK Rolling iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Organizasyonun amacı, modifiye kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve bu alandaki üreticiliği daha geniş kitlelerle buluşturmak olarak açıklandı.

