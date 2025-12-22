DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Siirt'te 50 Yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 Yaşında Öğrendiği Bakırcılığı Sürdürüyor

Siirt'te 50 yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 yaşında öğrendiği baba mesleği bakırcılığı çekirdekten yetişerek ve devlet belgesiyle sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:34
Siirt'te 50 Yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 Yaşında Öğrendiği Bakırcılığı Sürdürüyor

Siirt'te 50 Yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 Yaşında Öğrendiği Bakırcılığı Sürdürüyor

Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 yaşında başladığı bakırcılık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çekirdekten yetişen Bakırcı, baba mesleğini devam ettiriyor.

Zanaatin kuşaklararası aktarımı

Bakırcı, yaklaşık 100 yıldır aile içinde süregelen bu mesleği anlattı: "Hatta daha fazla. 6-7 yaşından beri babamın yanına dükkana gidip geliyordum, bu zamana kadar. Şu anda bakırın bir sürü farklı modeli var. Çünkü çok yayıldı, kullanılıyor. Birde sağlıklı bir ürün. İçinde pişen yemek çok lezzetli olduğu için yoğun bir talep var bakıra" dedi.

Zorluklar ve sürdürülebilirlik

İşi baba mesleği olarak tanımlayan Bakırcı, zanaatı ayakta tutmaya çalıştığını belirtti: "4 tane çocuğum var. Buradaki kazancımla aşımı sağlamaya çakıyorum. Bu iş zaten terkedilmeye yüz tutmuş, zanaatlar kategorisinde fakat baba, dede mesleği olduğu için bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada kalabalığı olmadığı için bakır üzerine rağbet oluşturamıyoruz" diye konuştu.

Talep, kullanım ve bakım önerileri

Bakırcı, geçmişte her evde bakırın kullanıldığını, şimdi ise çelik ve farklı malzemelerin tercih edildiğini anlattı. Ticaret Meslek Lisesi mezunu olduğunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan verilen belge ile devlet tarafından tanınan bir zanaatkar olduğunu söyledi: "Büyükşehirlerde Türkiye genelinde bakıra çok fazla rağbet var. Fakat bir iki handikapı var. Bakırda kalay problemi var. Gelen müşteriler bayanlar, ‘Rengi kararıyor, kalaycı nerede bulurum?’ diyor. O olmazsa bakırın önünü kimse tutamaz. Bayanların ona kesinlikle takılmaması lazım. Bakır ürünleri makinaya atamayacaklar, tellemeyecekler. Süngerle yıkayacaklar bu şekilde yıkayacaklar. Bakırın en büyük özelliği iletken olması ve aynı ölçüde stresi çekiyor olmasıdır. Avrupa’da son birkaç yıldır kadınlar ev döşedikleri zaman bir çıtadan bakır çekiyorlar hastalığı stresi çeksin diye. Ağabeyimle yaklaşık 50 seneden beri bu işin içindeyiz".

SİİRT’TE 6 YAŞLARINDA BABASININ YANINDA BAKIRCILIK MESLEĞİ ÖĞRENEN 50 YAŞINDAKİ FATİH BAKIRCI...

SİİRT’TE 6 YAŞLARINDA BABASININ YANINDA BAKIRCILIK MESLEĞİ ÖĞRENEN 50 YAŞINDAKİ FATİH BAKIRCI, YAKLAŞIK 44 YILDIR DEMİR DÖVÜYOR.

SİİRT’TE 6 YAŞLARINDA BABASININ YANINDA BAKIRCILIK MESLEĞİ ÖĞRENEN 50 YAŞINDAKİ FATİH BAKIRCI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
M1 Konya AVM'de Modifiye Araçlar Sergisi 26-28 Aralık
2
Sayapark’ta Yılbaşı Festivali Coşkusu Sürüyor
3
Dünya Ahileri Ödülleri 2025: 12 Esnaf ve Sanatkara Ödül
4
Vali Hayrettin Çiçek Ardahan Üniversitesi'nde Söyleşi
5
Bozüyük'te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Grafitiyle Canlandı — Adil Çal'ın 'Stalker' ve 'Ghost' Çalışmaları
6
İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: 'Mavinin Sırları'
7
Siirt'te 50 Yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 Yaşında Öğrendiği Bakırcılığı Sürdürüyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi