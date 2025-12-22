Siirt'te 50 Yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 Yaşında Öğrendiği Bakırcılığı Sürdürüyor

Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki Fatih Bakırcı, 6 yaşında başladığı bakırcılık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çekirdekten yetişen Bakırcı, baba mesleğini devam ettiriyor.

Zanaatin kuşaklararası aktarımı

Bakırcı, yaklaşık 100 yıldır aile içinde süregelen bu mesleği anlattı: "Hatta daha fazla. 6-7 yaşından beri babamın yanına dükkana gidip geliyordum, bu zamana kadar. Şu anda bakırın bir sürü farklı modeli var. Çünkü çok yayıldı, kullanılıyor. Birde sağlıklı bir ürün. İçinde pişen yemek çok lezzetli olduğu için yoğun bir talep var bakıra" dedi.

Zorluklar ve sürdürülebilirlik

İşi baba mesleği olarak tanımlayan Bakırcı, zanaatı ayakta tutmaya çalıştığını belirtti: "4 tane çocuğum var. Buradaki kazancımla aşımı sağlamaya çakıyorum. Bu iş zaten terkedilmeye yüz tutmuş, zanaatlar kategorisinde fakat baba, dede mesleği olduğu için bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada kalabalığı olmadığı için bakır üzerine rağbet oluşturamıyoruz" diye konuştu.

Talep, kullanım ve bakım önerileri

Bakırcı, geçmişte her evde bakırın kullanıldığını, şimdi ise çelik ve farklı malzemelerin tercih edildiğini anlattı. Ticaret Meslek Lisesi mezunu olduğunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan verilen belge ile devlet tarafından tanınan bir zanaatkar olduğunu söyledi: "Büyükşehirlerde Türkiye genelinde bakıra çok fazla rağbet var. Fakat bir iki handikapı var. Bakırda kalay problemi var. Gelen müşteriler bayanlar, ‘Rengi kararıyor, kalaycı nerede bulurum?’ diyor. O olmazsa bakırın önünü kimse tutamaz. Bayanların ona kesinlikle takılmaması lazım. Bakır ürünleri makinaya atamayacaklar, tellemeyecekler. Süngerle yıkayacaklar bu şekilde yıkayacaklar. Bakırın en büyük özelliği iletken olması ve aynı ölçüde stresi çekiyor olmasıdır. Avrupa’da son birkaç yıldır kadınlar ev döşedikleri zaman bir çıtadan bakır çekiyorlar hastalığı stresi çeksin diye. Ağabeyimle yaklaşık 50 seneden beri bu işin içindeyiz".

