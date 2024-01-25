Atatürk 2: Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu yeni film Arap ülkelerinde rekor kırdı!

Atatürk 2 Filmi Arap Sinemalarında

Atatürk 2 filmi, ilk filmin devamı niteliğinde ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hayatının önemli dönemlerini anlatıyor. Film, yurtdışında da gösterime girdi ve Arap ülkelerindeki seçkin sinemalarda seyirciyle buluştu. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı film, Arap ülkelerinde de ilgi gördü. Film, Mehmet Ada Öztekin yönetmenliğinde 5 Ocak’ta vizyona girdi.

Film Serisinin İlk Filmi Rekor Kırdı

Atatürk film serisinin ilk filmi, 3 Kasım’da vizyona girmiş ve 11 hafta boyunca gösterimde kalmıştı. Film, 1 milyon 615 bin 258 kişi tarafından izlenmiş ve 177 milyon 331 bin 854 TL hasılat elde etmişti. Film, hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden olumlu yorumlar almıştı. 2. Film ise, 3 haftada 423 bin 380 kişi tarafından izlenerek 55 milyon 775 bin 126 TL hasılat yaptı.