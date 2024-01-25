Atatürk 2: Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu yeni film Arap ülkelerinde rekor kırdı!

Atatürk 2 Arap Ülkelerinde İzlenme Rekoru Kırıyor! Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün hayatını anlatan film serisinin ikinci filmi, Arap ülkelerinde de büyük ilgi görüyor. Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu film, 5 Ocak’ta vizyona girdi. Film, hem yurt içinde hem de yurt dışında gişe rekorları kırıyor.

Atatürk 2: Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu yeni film Arap ülkelerinde rekor kırdı!
Yayın Tarihi:

Atatürk 2 Filmi Arap Sinemalarında

Atatürk 2 filmi, ilk filmin devamı niteliğinde ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hayatının önemli dönemlerini anlatıyor. Film, yurtdışında da gösterime girdi ve Arap ülkelerindeki seçkin sinemalarda seyirciyle buluştu. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı film, Arap ülkelerinde de ilgi gördü. Film, Mehmet Ada Öztekin yönetmenliğinde 5 Ocak’ta vizyona girdi.

Film Serisinin İlk Filmi Rekor Kırdı

Atatürk film serisinin ilk filmi, 3 Kasım’da vizyona girmiş ve 11 hafta boyunca gösterimde kalmıştı. Film, 1 milyon 615 bin 258 kişi tarafından izlenmiş ve 177 milyon 331 bin 854 TL hasılat elde etmişti. Film, hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden olumlu yorumlar almıştı. 2. Film ise, 3 haftada 423 bin 380 kişi tarafından izlenerek 55 milyon 775 bin 126 TL hasılat yaptı.

Öne Çıkanlar
Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek
Gizemli Lamborghini Urus Hibrit Test Edilirken Görüntülendi! TIKLA İZLE Gizemli Lamborghini Urus Hibrit Test Edilirken Görüntülendi! TIKLA İZLE
Covid ve diğer virüsleri bitirecek tek yol! Ne aşı, ne ilaç çıktı Covid ve diğer virüsleri bitirecek tek yol! Ne aşı, ne ilaç çıktı
Çok Okunanlar
İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları İnci Taneleri dizisi konusu ne, Azem'in hikayesi ne? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var kim hangi karakter? İnci Taneleri dizisi konusu ne, Azem'in hikayesi ne? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var kim hangi karakter? Ömer dizisindeki Aliye kim, kaç yaşında nereli? Oya Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri Ömer dizisindeki Aliye kim, kaç yaşında nereli? Oya Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi