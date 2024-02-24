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Ateş Kuşları’nda büyük sürpriz! Çelik Komutan’ın gerçek torunu kim? Sultan’ın sırrı ne zaman açığa çıkacak?

Ali’ler, Gülayşe’nin düğünü için ellerinde ne varsa harcarken, Sultan’ın cinayeti Mercan’ı çıkmaza sürükler. Çelik, gerçek torunu sandığı Yusuf’la tanışır. Ateş Kuşları’nın kaderi ne olacak?

Yayın Tarihi: 24.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:43
Ateş Kuşları’nda büyük sürpriz! Çelik Komutan’ın gerçek torunu kim? Sultan’ın sırrı ne zaman açığa çıkacak?

Ateş Kuşları 44. Bölümde neler oldu?

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları, 44. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin başrollerinde Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ateş Kuşları 44. bölümde, Çelik Komutan'ın gerçek torunu Yusuf ile karşılaşması, Seyfi'nin oyunu sonucu gerçekleşti. Ateş Kuşları 44. bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi aramalar, internet kullanıcıları tarafından yoğun olarak yapıldı. İşte Ateş Kuşları 44. bölüm hakkında merak edilenler...

Ateş Kuşları’nda büyük sürpriz! Çelik Komutan’ın gerçek torunu kim? Sultan’ın sırrı ne zaman açığa çıkacak?

Ateş Kuşları 44. Bölüm Özeti

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, duygusal ve farklı konusuyla dikkat çekiyor. Ateş Kuşları dizisi, 44. bölümüyle 23 Şubat Cuma günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, Ateş Kuşları'nın hayatlarına dair önemli gelişmeler yaşandı. Ateş Kuşları 44. bölüm özeti şöyle:

Ejderha'nın yeni ve ilginç iş fikriyle, kısa sürede çok kazanacaklarını uman Ali'ler, kardeşleri Gülayşe'nin düğünü için çok harcama yaparlar. Ancak başlarına gelecek felaketten bihaberdirler. Gülayşe'nin düğününe az bir zaman kala, onu üzmemek ve problemlerini ona belli etmemek için ellerinden geleni yaparlar.

Diğer yandan Sultan'ın işlediği cinayetin farkına varan ve bunu kimseye söyleyemeyen Mercan, evde bir zaman bombası gibidir. Düğün hazırlığı içindeki Barbar, Sultan'la ilgili yeniden şüphelenmeye başlar ve izlemeye alır. Zıpkın ve Çelik'in yanındaysa, onları şaşırtacak yeni olaylar vardır.

Birisi hayatının en mutlu anını yaşarken, diğeri endişe ve korkunun içine düşer. Gülayşe ve Barbar'ın dileği gerçek olacak mı?

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