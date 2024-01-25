TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'a Kambur transferi! İşte detayları

Teşkilat dizisinde yeni karakter: Kambur

Tims&B yapım şirketinin dört sezondur büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, yeni oyuncularla kadrosunu genişletiyor. TRT'nin pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Teşkilat, başrollerini Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay) ve Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca)'nun paylaştığı başarılı kadrosuna, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir yıldız daha ekliyor. Usta oyuncu İlker Aksum, Burak Arlıer'in yönettiği dizide rol alacak.

İlker Aksum Teşkilat'ta Kambur karakterini canlandıracak

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcıları olduğu, Teşkilat Yazı Grubu'nun senaryosunu yazdığı dizide İlker Aksum, Kambur adlı karaktere hayat verecek. 28 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan Teşkilat'ın 93. bölümünde izleyiciyle buluşacak.