TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'a Kambur transferi! İşte detayları

Tims&B yapım şirketinin sevilen dizisi Teşkilat, yeni oyuncu İlker Aksum ile kadrosunu güçlendiriyor. Aksum, Kambur adlı karakteri canlandıracak. Dizinin 93. bölümü 28 Ocak’ta TRT’de yayınlanacak.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'a Kambur transferi! İşte detayları
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Teşkilat dizisinde yeni karakter: Kambur

Tims&B yapım şirketinin dört sezondur büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, yeni oyuncularla kadrosunu genişletiyor. TRT'nin pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Teşkilat, başrollerini Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay) ve Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca)'nun paylaştığı başarılı kadrosuna, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir yıldız daha ekliyor. Usta oyuncu İlker Aksum, Burak Arlıer'in yönettiği dizide rol alacak.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'a Kambur transferi! İşte detayları

İlker Aksum Teşkilat'ta Kambur karakterini canlandıracak

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcıları olduğu, Teşkilat Yazı Grubu'nun senaryosunu yazdığı dizide İlker Aksum, Kambur adlı karaktere hayat verecek. 28 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan Teşkilat'ın 93. bölümünde izleyiciyle buluşacak.

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