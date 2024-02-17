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Ateş Kuşları’nda Sultan’ın Sırrı Ortaya Çıkacak mı? Dizi Sosyal Medyayı Salladı

Sultan, Çatal’ı öldürdüğünü yazdığı mektubu kaybedince paniğe kapıldı. Ateş Kuşları, 43. bölümüyle izleyici ve sosyal medya tarafından çok beğenildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:37
Ateş Kuşları’nda Sultan’ın Sırrı Ortaya Çıkacak mı? Dizi Sosyal Medyayı Salladı

Ateş Kuşları’nda Sultan’ın itirafı ortaya çıkacak mı?

atv’nin sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 43. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Sultan, Çatal’ı nasıl öldürdüğünü anlatan bir mektup kaleme aldıktan sonra evi terk etti. Fakat eve dönüşünde mektubun kaybolduğunu fark etti.

Sultan’ın mektubu kayıp

'Ateş Kuşları’nın son bölümünde Sultan, Çatal’ın hayatına son verdiği ve bununla ilgili tüm gerçekleri yazdığı mektubu masanın üzerine bırakarak evden kaçtı. Ancak yolda cebinde parası olmadığını anlayınca geri dönmek zorunda kaldı. Eve geldiğinde abisi Ali ile telefonda konuşan ve yakında hala olacağını duyan Sultan, Kara ile yüz yüze geldi. Sultan, Kara’nın mektubu gördüğünden endişelendi ve mektubu bıraktığı yere koştu. Ama mektup orada yoktu. Sultan’ın itiraf ettiği mektubu kim alıp götürdü? Sultan’ın sırrı ortaya çıkacak mı?

Ateş Kuşları sosyal medyayı salladı

Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını, Bülent İşbilen’in yönetmenliğini üstlendiği, İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik’in başrollerini paylaştığı ‘Ateş Kuşları’, 43. bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dizi, sosyal medyada da gündem oldu ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

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