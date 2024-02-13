Kendini Mehdi Sanan Sözde Hoca Genç Kızları Termal Otele Toplayıp ‘Savaş Çıkartacağız’ Diyen Mustafa Çabuk Hakkında Flaş Gelişme

Esra Erol Programında Şok Edici İddialar: Kandırılan Anne Canlı Yayında Yardım İstedi



Anne, Kızının Sözde Hoca Tarafından Kandırıldığını İddia Ediyor

Atv'nin gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da, izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Kızının sözde bir hoca olan Mustafa Çabuk tarafından kandırıldığını söyleyen Fatma Hanım, ünlü sunucudan yardım istedi. Kızıyla 7 aydır haber alamadığını belirten Fatma Hanım, kızının kendisine "Hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını ifade etti.





Sözde Hoca, Termal Otelde Genç Kızları Yanında Tutuyor İddiası

Canlı yayında yaşanan şaşırtıcı anlar, izleyicileri büyük bir meraka sürükledi. Fatma Hanım, Mustafa Çabuk isimli kişinin termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu iddia etti. Kızını aradıklarında ise "Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin" yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Esra Erol'un Çabası: Kayıp Kız Bulundu, Ancak...

Esra Erol'un programına bağlanan kayıp kız, aslında kayıp olmadığını ve "Allah'ın izniyle onun müridiyim" dedi. Ailesini reddeden kız, "Biz burada ilim öğreniyoruz" sözleriyle izleyenleri şaşırttı. Esra Erol ise bu kişinin daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

İhbarlar ve İncelemeler: Termal Oteldeki Durum Araştırılacak

Esra Erol'un programına kısa sürede birçok ihbar geldiğini belirtti. Bu topluluğun "Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız" iddiaları da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını da söyledi.

MUSTAFA ÇABUK KİMDİR?





Mustafa Çabuk, kendisini "Ebul Kasım Muhammed Mustafa" olarak tanıtarak Mehdi olduğunu iddia eden bir kişidir. Bankaları kâfir kurumlar olarak nitelendirerek, hilafet hareketinin finansmanı için geriye ödenmemek üzere kredi çekilebileceğine dair fetva vermektedir. Mustafa Çabuk, geçmişte tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bu olaylar, Mustafa Çabuk'un tartışmalı geçmişi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

MUSTAFA ÇABUK’UN TERMAL OTELDEKİ HAREMİ

Mustafa Çabuk, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan bir termal otelde birçok genç kızı alıkoyduğu iddia edilmektedir. Bu kızlar, Mustafa Çabuk’un müritleri olarak kendilerini tanıtmakta ve onun halifesi olduklarını söylemektedirler. Mustafa Çabuk’un termal oteldeki harem iddiası, Esra Erol’un programında gündeme gelmiştir. Programa katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde’nin de bu kişi tarafından kaçırıldığını ve 7 aydır kendisinden haber alamadığını söylemiştir. Esra Erol, kızı Mevlüde’yi bulmuş ve canlı yayına bağlamıştır. Mevlüde ise ‘Allah’ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz’ demiş ve ailesini reddetmiştir. Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını duyurmuştur.

MUSTAFA ÇABUK’UN SAVAŞ PLANI

Mustafa Çabuk’un termal oteldeki harem iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Bu iddianın ardından, Mustafa Çabuk’un bir de savaş planı olduğu ortaya çıkmıştır. Mustafa Çabuk’un müritleri, ‘Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız’ şeklinde mesajlar paylaşmışlardır. Bu mesajlar, Esra Erol’un programında da yayınlanmıştır. Mustafa Çabuk’un savaş planı, kamuoyunda endişe ve tepki yaratmıştır.

MUSTAFA ÇABUK VE ADNAN OKTAR BENZERLİĞİ





Mustafa Çabuk’un termal oteldeki harem iddiası ve savaş planı, Adnan Oktar’ı akıllara getirmiştir. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kendisini ‘Adnan Hoca’nın müridi’ olarak tanımlayanlara yönelik 2018 yılında İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Oktar’ın kendini mehdi ilan ettiği ve binlerce genç kızı tuzağa düşürdüğü ortaya çıkmıştı. Söz konusu dava dosyasındaki cinsel istismar iddiaları ise günlerce konuşulmuştu