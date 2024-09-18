Avrupa Yakası Yeniden Çekiliyor mu? Gülse Birsel’den Açıklama Geldi

Geçmiş dönemin efsane dizilerinden biri olan Avrupa Yakası, hala hafızalardaki taptaze yerini koruyor. 2004 ile 2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve kahkaha tufanı yaşatan bu dizi, izleyicilerinin gönlünde özel bir yer edindi. Dizinin yeniden çekileceği yönündeki spekülasyonlar, dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel tarafından son buldu.

GÜLSE BİRSEL’DEN AVUROPA YAKASI AÇIKLAMASI

Son dönemlerde sanatseverlerin katıldığı bir etkinlikte konuşan Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesiyle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıllar geçse de hala geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeniyle hatırlanan dizinin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği hakkında merak edilenler, Gülse Birsel’in açıklamalarıyla netlik kazandı.

Gülse Birsel, “Şu an için Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını” belirtti. Bu konudaki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Birsel, mevcutta böyle bir projenin bulunmadığını ve böyle bir planlarının olmadığını açıkça belirtti.

GÜLSE BİRSEL’İN YENİ PROJELERİ

Gülse Birsel, Avrupa Yakası’nın ötesinde neler yapacağına dair de bilgiler verdi. Şu an için "Aile Arasında 2" adlı film üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Birsel, bu filmin senaryosunu tamamlamaya çalıştığını ifade etti. Gelecek yaz “Aile Arasında 2”'nin çekimlerine başlanacağını duyurdu.

Ayrıca, Birsel’in bir oyun yazma sürecinde olduğu ve bu projeye birkaç ay içinde başlayacaklarını açıkladı. Yani Gülse Birsel, Avrupa Yakası'ndan sonra farklı projelere odaklanarak kariyerine devam edecek.

AVRUPA YAKASI'NIN GELECEĞİNE DAİR UMUTLAR

Gülse Birsel, Avrupa Yakası’nın yeniden çekilme olasılığı hakkında uzun vadeli bir umut da taşıdığını belirtti. Dizinin 10 yıl sonra yeniden çekilebileceği ihtimalini göz ardı etmediklerini ifade eden Birsel, “Hadi tekrar başlayalım gibi şu an açıkçası öyle bir planımız hiç yok” dedi. Ancak, “On yıl sonra aklımıza eser. Bakarız” şeklindeki ifadeleriyle gelecekte böyle bir ihtimalin olduğunu da belirtti.

Birsel’in bu açıklamaları, dizinin hayranlarını bir nebze umutlandırmış olabilir. Dizi, 20 yıl geçmesine rağmen hala taze ve izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. Gülse Birsel’in ileride böyle bir projeyi değerlendirebileceğini belirtmesi, dizinin yeniden ekranlara dönme ihtimalini açık bırakıyor.

DİZİ HAYRANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Avrupa Yakası’nın yeniden çekilmesi konusundaki haberler, dizinin eski hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Her bölümünde güldüren ve izleyicilerine keyifli anlar yaşatan dizinin tekrar çekilmesi, birçok kişi için nostaljik bir deneyim olacak. Ancak, şu anda böyle bir planın olmaması, dizinin eski günlerini arayan hayranlar için bir hayal kırıklığına yol açabilir.

Sonuç olarak, Gülse Birsel’in açıklamaları Avrupa Yakası hayranlarının umutlarını canlı tutsa da, dizinin yeniden çekilmesi için şu an herhangi bir proje planı bulunmuyor. Ancak Gülse Birsel’in ilerleyen yıllarda böyle bir projeyi değerlendirebileceği ihtimali, dizinin sevenleri için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Avrupa Yakası'nın yeniden çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili gelişmeleri takipte kalmaya devam edeceğiz. Gülse Birsel’in ve diğer ekip üyelerinin gelecekteki projelerini merakla bekliyoruz.