Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi

Ayşe Kulin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Genç ve Edebiyat' söyleşisinde gençlere yazarlık, eğitim ve edebiyatın dönüştürücü gücünü anlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:05
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Genç ve Edebiyat' söyleşisinin konuğu, usta yazar Ayşe Kulin oldu. Etkinlik, genç okurların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik Detayları

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programın moderatörlüğünü Kütüphaneler Şube Müdürü Özge Sivrioğlu üstlendi. Söyleşide, Nilgün Türksever Görgü yazarın son kitabı 'Aylardan Kasım Günlerden Perşembe''den seçkiler okudu.

Kulin'in Mesajı

Söyleşide Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü ve gençlere düşen sorumlulukları paylaştı. Yeni kitabına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Kulin, eğitim ve çağdaşlık vurgusu yaptı:

"Çağdaş eğitime önem verip yeni fikirlere açık olmalısınız. Cumhuriyetimiz, kendinizi eğitimli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmenizle varlığını sürdürecek. Medeni ve çağdaş bir ülke olmaktan geri dönmemeliyiz"

Söyleşinin Ardından

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, sanatın birçok alanında yürütülen çalışmalara değinerek edebiyata verdiği önemi vurguladı. Söyleşinin ardından Şafak Baba Pala tarafından Ayşe Kulin ve diğer katılımcılara hediyeler takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

