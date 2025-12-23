Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Genç ve Edebiyat' söyleşisinin konuğu, usta yazar Ayşe Kulin oldu. Etkinlik, genç okurların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik Detayları

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programın moderatörlüğünü Kütüphaneler Şube Müdürü Özge Sivrioğlu üstlendi. Söyleşide, Nilgün Türksever Görgü yazarın son kitabı 'Aylardan Kasım Günlerden Perşembe''den seçkiler okudu.

Kulin'in Mesajı

Söyleşide Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü ve gençlere düşen sorumlulukları paylaştı. Yeni kitabına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Kulin, eğitim ve çağdaşlık vurgusu yaptı:

"Çağdaş eğitime önem verip yeni fikirlere açık olmalısınız. Cumhuriyetimiz, kendinizi eğitimli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmenizle varlığını sürdürecek. Medeni ve çağdaş bir ülke olmaktan geri dönmemeliyiz"

Söyleşinin Ardından

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, sanatın birçok alanında yürütülen çalışmalara değinerek edebiyata verdiği önemi vurguladı. Söyleşinin ardından Şafak Baba Pala tarafından Ayşe Kulin ve diğer katılımcılara hediyeler takdim edildi.

‘GENÇ VE EDEBİYAT’ SÖYLEŞİSİNE KONUK OLAN USTA YAZAR AYŞE KULİN, GENÇ OKURLARIYLA BULUŞARAK YAZARLIK SERÜVENİNİ, EDEBİYATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ VE GENÇLERE DÜŞEN SORUMLULUKLARI ANLATTI.