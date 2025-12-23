Amasya’dan İstanbul’a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi açıldı

Amasya’da Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullahın vefatının 505. senesi anısına düzenlenen Amasya’dan İstanbul’a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi, Amasya Bayezid Yazma Eserler Kütüphanesi’nde açıldı. Sergide birbirinden değerli yazma eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Bakan Ersoy katıldı

Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, serginin hem büyük ustayı nitelikli bir çalışmayla anmak hem de onu Amasya ile yeniden buluşturmak bakımından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sergi dizisinin kapsamı ve amacı

Bu serginin TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 42. sergi olduğunu belirten Ersoy, Türkiye genelinde düzenlenen bu sergilerin amacının halkın tarih ve kültür birikimiyle tanışmasını sağlamak ve bu bağları güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Türk dizileri ve turizm verileri

Amasya’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Bakan Ersoy, Türk dizilerinin 170’ten fazla ülkede izlendiğini ve ülkenin turizm gelirlerinde yıl sonu hedefi olan 64 milyar doları aşacaklarına inandıklarını aktardı. Ersoy, 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 25 milyar dolar olan gelirin, 2025 yılının ilk dokuz ayında tam 50 milyar dolara ulaştığını belirterek bunun yüzde 100 artış anlamına geldiğini söyledi.

Ersoy ayrıca, Amerika, Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yaklaşık 200’e yakın ülkede Amasya, Samsun, Diyarbakır ve Antalya gibi şehirlerin tanıtıldığını kaydetti.

Amasya ziyaret programı

Bakan Ersoy, sergi açılışının ardından Amasya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Amasya Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret etti.

