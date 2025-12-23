DOLAR
RTEÜ Öğrencileri Hamsi Festivaliyle Sınav Öncesi Moral Depoladı

RTEÜ'nün Pazar kampüsünde düzenlenen hamsi festivali, yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilere moral sağladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:58
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin (RTEÜ) Pazar ilçesindeki Ziraat Fakültesi kampüsünde düzenlenen hamsi festivali, yaklaşan sınav takvimi öncesinde öğrencilere moral oldu.

Okul yönetimi, kampüs bahçesinde kurulan mangallarda hamsi pişirerek etkinliği gerçekleştirdi. Daha önceden temizlenmiş ve ardından mangal ateşinde pişirilen ekmeklerin aralarına konularak öğrencilere servis edildi.

Yetkililer ne söyledi?

Prof. Dr. Mustafa Akbulut, etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizle her yıl dolduğu gibi bu yılda hamsi festivali planladık. Öğrenci topluluklarımızın desteği ile, hem ziraat fakültemiz hem de Pazar Meslek Yüksek okulumuz ile birlikte. Pazar’da da böyle bir etkinlik olsun istedik. Hamsinin de bol olduğu dönemlerdeyiz. Öğrencilerimize de sınav öncesi böyle bir moral olsun istedik".

Prof. Dr. Adil Bakoğlu ise organizasyonun geleneğe dönüştüğünü belirterek, "Ben 7 yıldır buradayım ve hemen hemen her yıl bunu öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyorduk ama şimdi Üniversitemiz Sağlık, Kültür daire başkanlığı tarafından organize ediliyor. Yoğun bir öğrenci katılımı bekliyoruz" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin sınav öncesi streslerini hafifletmeyi amaçlarken, bölgenin bol hamsi döneminden de faydalanılarak sosyal bir dayanışma ortamı yaratıldı.

