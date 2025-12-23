DOLAR
Barbaros Hayreddin Paşa Balıkesir'de Biyografi Akademisi'nde Anlatıldı

Balıkesir'de düzenlenen Biyografi Akademisi'nde Prof. Dr. Şenol Çelik, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşamını ve denizcilik mirasını aktardı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:47
Barbaros Hayreddin Paşa Balıkesir'de Biyografi Akademisi'nde Anlatıldı

Balıkesir'de Biyografi Akademisi'nde Barbaros Hayreddin Paşa tartışıldı

Balıkesir’de Biyografi Akademisi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı dördüncü faaliyeti, İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şenol Çelik konuk konuşmacı olarak yer aldı ve Barbaros Hayreddin Paşanın biyografisi detaylı şekilde ele alındı.

Programın içeriği ve vurgulanan konular

Prof. Dr. Şenol Çelik, sunumuna Osmanlı denizcilik tarihi ve Türk denizcilik gelenekleri hakkında genel bilgiler vererek başladı. Ardından Türk Beyliklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunup bu sürecin Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan etkilerini paylaştı.

Programda Barbaros Hayreddin Paşa’nın doğumu, yaşamı ve hayatındaki dönüm noktaları üzerinde duruldu. Öğretmenler, Paşa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu; sunumda ayrıca Barbaros lakabından ve Hayreddin adını almasından bahsedildi.

Katılımcılar ve kapanış

Etkinlikte öğretmenlerin soruları ile devam eden söyleşi, Prof. Dr. Şenol Çelik’in detaylı ve titiz yaklaşımı ile zenginleşti. Faaliyet, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

