Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

Kilitbahir'de Cahidi Sultan Camii haziresinde izine rastlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 124 yıl aradan sonra Necip Paşa'nın mezarına ulaşıldı.

Mezar, Eceabat ilçesi Kilitbahir Köyü'nde, Cahidi Sultan Camii haziresinde tespit edildi. Mezar taşındaki ifadelere göre Necip Paşa, 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybetti.

Çanakkale kent tarihinin önemli isimlerinden olan Necip Paşa'ya adını veren Necip Paşa Camii, Paşa'nın vasiyeti üzerine eşi tarafından yaptırıldı. 1902 yılında tamamlanan camii, 123 yılı devirerek günümüzde hâlâ ayakta bulunuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, mezarın bulunmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Necip Paşa’mız Çanakkale’mizin tarihi şahsiyetlerinden devlet adamı ve asker. Hepimizin malumu olduğu, bildiği Çanakkale Kordon’da bulunan Necip Paşa Camii’nde ismi yaşayan büyük bir devlet adamı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Çanakkale’mizin bir tarihi şahsiyetini Tarihi Alan’da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduk" dedi.

İsmail Kaşdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 3 aylarımızın başladığı günde Necip Paşa Camii’mizin cemaati ile birlikte Necip Paşa’nın kabri başında du ettik ve hayırla yad ettik. Tarihi Alan başkanlığı olarak tarihi şahsiyetlerimizi unutturmayacağımızı ve onları gelecek kuşaklara aktaracağımızı her vesileyle ifade ettik, devam edeceğiz. Necip Paşa’mızın ve cümle devlet adamlarımızın ruhları şad olsun. Necip Paşa’mız aynı zamanda Çanakkale Boğazı’na muhafızlık yapmıştır. Çanakkale Boğazı’na muhafızlık yapan cümle muhafızların ruhları şad olsun. Çanakkale’yi geçilmez yapan şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun."

