DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

Çanakkale’de yürütülen çalışmalarla 124 yıl sonra Necip Paşa’nın Kilitbahir’deki mezarına ulaşıldı; mezar taşında 1901’de vapurda vefat ettiği yazıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:58
Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

Kilitbahir'de Cahidi Sultan Camii haziresinde izine rastlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 124 yıl aradan sonra Necip Paşa'nın mezarına ulaşıldı.

Mezar, Eceabat ilçesi Kilitbahir Köyü'nde, Cahidi Sultan Camii haziresinde tespit edildi. Mezar taşındaki ifadelere göre Necip Paşa, 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybetti.

Çanakkale kent tarihinin önemli isimlerinden olan Necip Paşa'ya adını veren Necip Paşa Camii, Paşa'nın vasiyeti üzerine eşi tarafından yaptırıldı. 1902 yılında tamamlanan camii, 123 yılı devirerek günümüzde hâlâ ayakta bulunuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, mezarın bulunmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Necip Paşa’mız Çanakkale’mizin tarihi şahsiyetlerinden devlet adamı ve asker. Hepimizin malumu olduğu, bildiği Çanakkale Kordon’da bulunan Necip Paşa Camii’nde ismi yaşayan büyük bir devlet adamı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Çanakkale’mizin bir tarihi şahsiyetini Tarihi Alan’da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduk" dedi.

İsmail Kaşdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 3 aylarımızın başladığı günde Necip Paşa Camii’mizin cemaati ile birlikte Necip Paşa’nın kabri başında du ettik ve hayırla yad ettik. Tarihi Alan başkanlığı olarak tarihi şahsiyetlerimizi unutturmayacağımızı ve onları gelecek kuşaklara aktaracağımızı her vesileyle ifade ettik, devam edeceğiz. Necip Paşa’mızın ve cümle devlet adamlarımızın ruhları şad olsun. Necip Paşa’mız aynı zamanda Çanakkale Boğazı’na muhafızlık yapmıştır. Çanakkale Boğazı’na muhafızlık yapan cümle muhafızların ruhları şad olsun. Çanakkale’yi geçilmez yapan şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun."

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE NECİP...

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE NECİP PAŞA’NIN KABRİNE 124 YIL SONRA ULAŞILDI.

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE NECİP...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi
2
Yedikule Hisarı'nda Hazine Kulesi Restorasyonu Başladı
3
Ayvalık’ta 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri yoğun ilgi gördü
4
RTEÜ Öğrencileri Hamsi Festivaliyle Sınav Öncesi Moral Depoladı
5
Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi 25 milyon TL'lik Restorasyonla Yenileniyor
6
Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra
7
Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi