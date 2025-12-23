DOLAR
Uşak’ta 2026-2030 Turizm Master Planı Çalıştayı Başladı

Uşak’ta düzenlenen 2026-2030 Turizm Master Planı Çalıştayı ile kentin turizm potansiyeli bilimsel veriler ışığında değerlendirilip hedefler ve yol haritası ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:40
Program Açılışı

Uşak’ta bir otelde düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program çerçevesinde Uşak’ın turizm alanındaki mevcut durumu, hedefleri ve gelecek dönem vizyonu masaya yatırıldı.

Vali Naci Aktaş’ın Değerlendirmesi

Uşak Valisi Naci Aktaş çalışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Yürütülen bu çalışma, Uşak’ın turizm potansiyelini bilimsel veriler ışığında ele alan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koyan, fırsatları ve riskleri doğru analiz eden bütüncül bir yol haritası sunacaktır. Temel hedefimiz doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak turizmi ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının güçlü bir aracı haline getirmektir. Uşak’ın sahip olduğu çok katmanlı ve zengin turizm potansiyeli yer almaktadır. Tarhanamız başta olmak üzere coğrafi işaretli lezzetlerimizle, Uşak halısı ve Eşme kilimi gibi somut olmayan kültürel miraslarımızla, doğal ve kültürel varlıklarımızla, termal kaynaklarımızla, doğa sporlarına elverişli alanlarımızla ve binlerce yıllık kültürel birikimiyle ilimiz, farklı turizm türlerini bir arada barındırabilecek güçlü bir destinasyondur. Hazırlanacak Master Plan sayesinde bu alanların her biri net hedeflerle tanımlanacak, doğru turist profilleri belirlenecek ve tanıtım faaliyetleri hedef odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

Ulusal Başarı ve Uşak’ın Payı

Prof. Dr. Bilgehan Gülcan Türkiye’nin turizmde ulaştığı konuma dikkat çekti. Türkiye, turist sayısı bakımından dünya 4’üncüsü; gelirde ise dünya 5’incisidir. Bu başarıya 15’inci sıralardan gelindiğini belirten Gülcan, Uşak’ın da bu süreçten pay alacağını ifade etti.

Master Plan Sunumu

Çalıştayta Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yapılan sunumda, 2026-2030 dönemini kapsayan master plan çalışmasının içeriği ve hedeflenen yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldı.

